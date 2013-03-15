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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۲۸

در آخرین روز و در پیست شمشک؛

استان فارس قهرمان لیگ اسکی شهرنشینان شد

استان فارس قهرمان لیگ اسکی شهرنشینان شد

در آخرین مسابقه از لیگ شهرنشینان فصل 91 استان فارس با حضور باشگاههای هتل اریو برزن و شهرداری اردکان مشترکا" اول شدند، اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت و تهران به مکان سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در رشته مارپیچ کوچک برگزار شد آرش بشارتی از فارس اول شد، محمدرضا نیازی و آبتین بالش زر هر دو از فارس در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در این مسابقه در بخش مسابقات بین المللی برای ارتقا امتیاز فدراسیون جهانی نتایج زیر به دست آمد:

آقایان:
1- مهدی سولقانی باشگاه کافه رئیس
2- رضا کیادربندسری ورمیکا
3- آرش بشارتی فارس

بانوان:
1- فروغ عباسی باشگاه لیلیوم
2- فاطمه کیادربندسری باشگاه مس آذربایجان
3- زیبا کلهر باشگاه کافه رئیس
تاجيكستان ، لبنان، و مجارستان كشور هاي حاضر در آخرين مسابقه ليگ شهرنشينان فصل 91 در پيست اسكي شمشك بودند که با 10 تيم داخلي به رقابت پرداختند. مراسم توزیع مدال با حضور مسئولان فدراسیون اسکی در پیست شمشک برگزار شد.

کد مطلب 2019267

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