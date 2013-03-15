استان فارس قهرمان لیگ اسکی شهرنشینان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در رشته مارپیچ کوچک برگزار شد آرش بشارتی از فارس اول شد، محمدرضا نیازی و آبتین بالش زر هر دو از فارس در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. در این مسابقه در بخش مسابقات بین المللی برای ارتقا امتیاز فدراسیون جهانی نتایج زیر به دست آمد:

آقایان:

1- مهدی سولقانی باشگاه کافه رئیس

2- رضا کیادربندسری ورمیکا

3- آرش بشارتی فارس

بانوان:

1- فروغ عباسی باشگاه لیلیوم

2- فاطمه کیادربندسری باشگاه مس آذربایجان

3- زیبا کلهر باشگاه کافه رئیس

تاجيكستان ، لبنان، و مجارستان كشور هاي حاضر در آخرين مسابقه ليگ شهرنشينان فصل 91 در پيست اسكي شمشك بودند که با 10 تيم داخلي به رقابت پرداختند. مراسم توزیع مدال با حضور مسئولان فدراسیون اسکی در پیست شمشک برگزار شد.