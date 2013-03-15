به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس در خصوص تساوی عصر روز جمعه تیم فوتبال این باشگاه برابر مس کرمان، ضمن بیان مطلب فوق افزود: پرسپولیس در دو بازی اخیر به جای یک امتیاز، می‌توانست شش امتیاز کسب کند. ما می‌توانستیم با کسب حداکثر امتیازات در همین دو بازی، به رده پنجم برسیم و امید زیادی به کسب عنوان چهارم و سهمیه آسیایی از طریق رقابت‌های لیگ برتر داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: این فرصت سوزی‌ها توجیه پذیر نبوده و برای بنده قابل تحمل هم نیست. از کادر فنی و بازیکنان ناراحت و ناراضی هستم زیرا این فرصت سوزی‌ها به اعتبار پرسپولیس لطمه می‌زند و قابل جبران نیست.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس همچنین افزود: حتی اگر در لیگ برتر شانسی برای صعود به رده‌های بالاتر نداشته باشیم، حق نداریم با چنین نتایجی هواداران را بیش از این ناراحت کنیم. هیچ کس حق ندارد در ادامه لیگ، رقابت‌ها را جدی نگیرد. ما نه تنها نباید هیچ امتیازی از دست بدهیم، بلکه باید به فکر جبران امتیازات از دست رفته باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: باید پاسخ حمایت همه جانبه هواداران و دلسوزی‌هایشان را به بهترین شکل داد، نه اینکه امتیازات را به این راحتی از دست بدهیم و این توجیه را داشته باشیم که لیگ مهم نیست و باید به فکر جام حذفی باشیم. با چنین تفکری به شدت مخالفم و به همین دلیل ناراحت و ناراضی هستم.

رویانیان یادآور شد: برای خودم و اعضای تیم متاسفم، مقابل این رفتارها و اتفاقاتی هم که می‌افتد اگر لازم باشد و مجبور شوم تمامی اتفاقات فصل جاری را به هواداران گزارش می‌کنم تا مردم بدانند که چه نفراتی در طول فصل با عدم مسئولیت‌پذیری، رفتارهای ناپسند، غیر حرفه‌ای و دور از شان یک ورزشکار به پرسپولیس و هوادارانش لطمه زدند.

رویانیان در ادامه افزود: جریمه‌های سنگین در پیش است و هرگونه پرداختی منوط به نتایج کسب شده در چهار بازی باقی مانده لیگ و دو بازی جام حذفی خواهد بود.

وی همچنین تاکید کرد: نشنیدم کسی از اعضای تیم به خاطر نتایج اخیر در لیگ برتر از هواداران عذرخواهی کند و یا خودش را شرمنده آنها بداند. بنده از هواداران عذر می‌خواهم که نتایج تیم و برخی اتفاقات، کام آنها را در ایام پایانی سال تلخ کرده است. تاکید می‌کنم بازیکنان پرسپولیس باید بدانند که برای ما چهار بازی باقی مانده لیگ با جام حذفی هیچ تفاوتی ندارد و بنده ابدا هیچ توجیهی را نمی‌پذیرم.

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: نه تنها با هرگونه بی‌نظمی، و خودمحوری و رفتارهای ناپسند برخورد می‌کنم بلکه اگر لازم باشد همه مسائل را به جان می‌خرم و ناگفته‌های فصل جاری را با ذکر جزئیات به هواداران گزارش می‌کنم تا آنها بدانند که برخی چگونه با رفتارهای خود به پیکره تیم لطمه زده‌اند.