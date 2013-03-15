کاپیتان پرسپولیس اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نوروزی که بازوبند کاپیتانی پرسپولیس را در دیدارهای گذشته این تیم بر بازو می بست به دلیل ترک اردوی این تیم پیش از بازی با مس کرمان از پرسپولیس کنار گذاشته شد. به همین خاطر فهرستی که در اختیار خبرنگاران قرار گرفت شامل 17 بازیکن می شد و جای نفر هجدهم خالی بود.

یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس با تایید این خبر گفت: این بازیکن را در اختیار کمیته انضباطی قرار داده ام و دیگر حق ندارد در تمرینات حضور داشته باشد. این اتفاق دو ساعت قبل از بازی با مس رخ داد و دیگر فرصتی نداشتیم تا بازیکنی را جایگزین وی کنیم. از نظر من نوروزی اخراج شده و باشگاه باید درباره او تصمیم گیری کند.