پرسپولیس سال 91 را با ناکامی به پایان برد/ سرخپوشان جای دایی را گرفتند!

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دیدار از روز نخست هفته سی ام دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر امروز جمعه با دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و مس کرمان در ورزشگاه آزادی پیگیری شد که در پایان شاگردان یحیی گل محمدی نتوانستند از پیروزی 2 بر یک خود محافظت کنند و در ثانیه های پایانی گل تساوی را دریافت کردند تا بازی با تساوی 2 بر 2 به پایان برسد..

در این دیدار که در حضور کمتر از 15 هزار تماشاگر و به قضاوت یدالله جهانبازی برگزار شد، پرسپولیس در نیمه اول توسط مارکو پروویچ(10) به گل نخست دست پیدا کرد اما رضا عنایتی مهاجم کهنه کار مس کرمان(17) بازی را به تساوی کشاند تا کار شاگردان گل محمدی برای نیمه دوم سخت شود. اما در همان دقیقه اول شروع نیمه دوم میثم نقی زاده(46) سرخپوشان را از حریف کرمانی پیش انداخت.

در ادامه این بازی هر دو تیم برای رسیدن به گل تلاش زیادی را از خود نشان دادند که در این بین سهم مسی ها بیشتر از همتایان تهرانی بود. پرسپولیسی ها هم در ضد حملات چند موقعیت برای گلزنی داشتند اما نتوانستند از این موقعیت ها به خوبی استفاده کنند تا اینکه در وقت های اضافه و تنها چند ثانیه مانده به پایان این دیدار احمد حسن زاده(93) گل تساوی را به ثمر رساند. در نهایت این دیدار با تساوی به پایان رسید تا پرسپولیس 43 امتیازی شود و به رده ششم جدول رده بندی برگردد. مس کرمان هم با 43 امتیاز در رده هفتم قرار گرفت. تیم علی دایی هم با همین تعداد امتیاز در رده هشتم جای گرفتند.