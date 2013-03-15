اظهار نظر بازیکنان پرسپولیس پس از پیروز نشدن برابر مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که سال پرنوسان و توام با ناکامی را پشت سرگذاشته بود در آخرین دیدار این سال که عصر جمعه برابر مس کرمان برگزار شد به تساوی رسید تا با ناکامی سال را به پایان برساند. این تیم در شرایطی برابر مس به تساوی رسید که تا ثانیه های پایانی از حریف پیش بود اما در 30 ثانیه باقیمانده از وقت های تلف شده گل تساوی را دریافت کرد.

سیدجلال حسینی مدافع پرسپولیس در مورد این دیدار گفت: متاسفانه در ثانیه های پایانی بازی غافلگیر شدیم و گل تساوی را دریافت کردیم. امیدوارم این تساوی درس خوبی برای همه بازیکنان باشد که در دیدارهای جام حذفی مرتکب چنین اشتباهاتی نشوند.

حسین ماهینی مدافع سرخپوشان نیز در این مورد گفت: حالا فقط امیدمان به رقابت های جام حذفی است و امیدوارم بتوانیم به این جام دست پیدا کنیم تا آن را به هوداران پرسپولیس تقدیم کنیم. ما برابر مس کرمان موقعیت های خوبی داشتیم و می توانستیم به پیروزی برسیم اما متاسفانه در ثانیه های پایانی گل تساوی را دریافت کردیم.

رضا حقیقی هافبک میانی سرخپوشان نیز در این مورد گفت: تیمی که در دقیقه 94 گل تساوی را دریافت می کند دیگر حرفی برای گفتن ندارد. ما در این بازی زحمات زیادی کشیدیم اما متاسفانه نتوانستیم سال را با پیروزی به پایان برسانیم. وی در مورد مصدومیتش هم گفت: باید از پایم عکس بگیرم تا میزان مصدومیتم مشخص شود اما امیدوارم به بازی با داماش برسم.