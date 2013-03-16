به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي‌نژاد امروز شنبه در ديدار مسئولان ستاد عالي و فعالان کانون هاي فرهنگي هنري مساجد کشور در سالن شهيد بهشتي رياست جمهوري اظهار داشت: مسجد ابعاد فراواني دارد و به موازات ابعاد وجودي انسان گسترش مي يابد به گونه اي که همه نيازهاي اصلي انسان با مسجد قابل تامين است.



احمدي‌نژاد مسجد را مامن، پناهگاه ، التيام بخش و وحدت آفرين انسانها توصيف و خاطرنشان کرد: مسجد کانوني براي تمرين زندگي اجتماعي، مديريت ، توحيد، ولايت مداري، آشنايي با انسان کامل و امام زمان (عج) و در واقع تمرين حکومت جهاني است که همه زيبايي هاي انساني در آن مي تواند تجلي يابد.



رييس جمهور گفت: خداوند متعال همانگونه که پيامبران و قرآن و عترت و عقل را براي هدايت انسان آفريد مسجد را هم در کنار آن براي هدايت انسانها ايجاد کرد و مسجد يک هديه الهي به جامعه انساني است.



وی خاطر نشان کرد: ايجاد کانون هاي فرهنگي هنري مساجد، ابداع و راهي مناسب براي گسترش ظرفيت مساجد در زمينه فرهنگ و هدايت انسانهاست.



رييس جمهور با اشاره به وجود حدود هفتاد هزار مسجد به صورت فصلي يا دائمي در کشور، خاطرنشان کرد: همانگونه که براي شکل گيري مسجد نياز به امام جماعت هست؛ براي شکل گيري جامعه متعالي نيز نياز به امام وجود دارد و تمرين امامت از مسجد شکل مي گيرد.



رييس جمهور با بيان اينکه مسجد مکاني است که در آنجا دل و جان انسان به آسمان متصل مي شود ، گفت: کساني که در مسجد فعاليت مي کنند بايد رفتارشان طوري باشد که افراد در مراوده با آنها به ياد خدا افتاده و اين ارتباط دائما برقرار باشد چرا که همه زيباييها و ارزشها به دنبال اين ارتباط و مراودات نازل خواهد شد.



احمدي‌نژاد با بيان اينکه همه کارها بايد براي خداوند باشد، تصريح کرد: اگر همه کارها براي خدا باشد تاثيرگذار و ماندني است و اگر فقط جنبه ظاهري داشته باشد بي تاثير خواهد بود و اگر هم تاثير داشته باشد ساقط کننده است نه تعالي بخش. کار براي خدا ياس و نااميدي ندارد و سختي در آن بي معناست و به نسبت کار خالصي که براي رضاي خدا انجام گيرد، کارها نيز تاثيرگذار خواهد بود.



رييس جمهور با اشاره به اينکه مسجد کانون مهرباني است، اظهار داشت: مسجد بايد کانون جذب و عينيت رحمت و لطف الهي باشد. مسجد خانه خدا، پناهگاه و مامني براي همه انسانهاست که در مسير زندگي خود به بن بست رسيده اند.



وی با اشاره به عمران و احياي مسجد که يک وجه آن همان ساخت و ساز است، تصريح کرد: در طول تاريخ همواره ملت مومن و موحد ايران هميشه با سرمايه گذاري هاي خود به عمران و ظاهرسازي مساجد مي پرداختند.



احمدی نژاد تأكيد كرد: عمران حقيقي مسجد در واقع احياي ماموريت اصلي مسجد يعني احياي روح يگانه پرستي و عبوديت است.



رييس جمهور گفت: هر کس يک نفر را احيا کند گويي همه بشريت را احيا کرده است، احياي انسان به معناي احياي حقيقت انسان است، چرا که تمام اين عالم براي انسان خلق شده است و بدون او دنيا بي معنا و ‌مفهوم است.



احمدي‌نژاد افزود: ماموريت اصلي هر انساني احياي انسانيت خود و جامعه است، اقتصاد ، عمران، آباداني و برپايي عدالت همگي براي احياي انسانيت انسان و جاري شدن استعدادهاي فطري او در عرصه زندگي است و کار اصلي انسان، شکوفا کردن حقيقت انساني خود است.



وي با تاکيد بر اينکه کار اصلي ما در فعاليت هاي فرهنگي است، اظهار داشت: اصلا نفي ديگران هم مستلزم اثبات يک حقيقت بالاتر است و اگر فرهنگ بالاتري نداشته باشيم که آن را عرضه کنيم نمي‌توانيم با هجمه فرهنگي مقابله کنيم زماني مي توانيم بي پايه و اساس بودن آنها را زير سوال ببريم که يک فرهنگ متعالي تر را عرضه کنيم و اين شدني است چرا که ملت ايران مکتبي دارد که به همه بشريت و به فطرت همه انسانها تعلق دارد.

احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه پيامبر، مکتب و دين، متعلق به همه انسانهاست و براي نجات همه انسانها آمده است، اظهار داشت: زيباترين هديه خدا براي همه بشريت ، مکتب ، راهنما و سعادت بشر است و اگر آن را معرفي کنيم در آن صورت ديگر فرصتي براي شيطان وجود ندارد در حقيقت شيطان در خلا انديشه اسلام ناب و حضور انديشه هاي انساني جولان مي دهد و اگر کسي طعم واقعي ارتباط با خدا و عزت را نچشد نمي تواند طعم حقيقي انسانيت را بچشد.



وی تصريح کرد: بيش از آنکه مقابله کنيم بايد دعوت و معرفي کنيم نه فقط با زبان بلکه با عمل و احترام و مهرباني مي توانيم اين کار را انجام دهيم.



رييس جمهور افزود: تعيين انسانهاي بهشتي و جهنمي کار خداست و اگر داراي يک انديشه جهاني که جهان را به سمت سعادت هدايت کند، نباشيم قادر به اداره خودمان نيز نخواهيم بود.



احمدي‌نژاد خاطرنشان کرد: مستکبران، نظام سلطه و صهيونيست ها را که به عنوان دشمنان بشريت مي شناسيم دنيا را با انديشه و اراده جهاني اداره مي کنند، شعارهاي آزادي، دموکراسي و حقوق بشر سر مي دهند که در قلب کشورهاي اسلامي هم خريدار دارند، با انديشه ها و اراده جهاني خود و با اين کارها دنيا را اداره مي کنند.



رييس جمهور با بيان اينکه حقيقت دين متعلق به همه بشريت است، اظهار داشت: اسلام يک دين واحد است که از آدم تا خاتم(ص) پيام آور آن بوده اند و هر کدام به نسبت ظرفيت بشر در زمان خود آن را پيش برده اند و کمال آن را زيباترين حقيقت عالم حضرت رسول(ص) عرضه کرده است.



احمدي‌نژاد افزود: اگر نگاه ما به سعادت بشريت و جهان و رفع موانع در برابر بشريت باشد خود به خود بسياري از هجمه ها رنگ مي بازند و از بين مي رود و اگر حقيقت مکتب اسلام را به دنيا معرفي کنيم ديگر دست شيطان به آن نمي رسد و همه بشريت اين حقيقت را مي پذيرند. دشمنان ما از دموکراسي و آزادي سخن مي‌گويند ولي ما حکومت عدالت پاکان و صالحان را نام مي بريم و در عقل و تعقل نيز استدلال کافي براي اثبات اين امر داريم.



وی گفت: انديشه مهدوي در هر کجاي دنيا مطرح شود، مخالفتي با آن صورت نمي گيرد و همه از آن استقبال مي کنند و امروز جهان تشنه اين انديشه است بگونه اي که مستکبران نيز رنگ عوض کرده و شعار عدالت سر مي دهند و بايد بهترين انديشه مهدوي را به عنوان يک پيام به بهترين مردم يعني جوانان برسانيم که جان و روح يک جوان با انديشه مهدوي آرام مي شود.



رييس‌جمهور در ادامه در پاسخ به سوال يکي از حضار در ارتباط با بحث ولايت فقيه به عنوان حلقه واسطه بين انسان و امامت، گفت: جمهوري اسلامي تمرين امامت و ولايت است، همه عظمت جمهوري اسلامي از آن امام و شهداست و در واقع اين راهي است که آنها باز کرده‌اند و نظام ولايت فقيه پشت آن به امام زمان(عج) محکم است و در واقع براي امام زمان و استقرار حکومت امام زمان(عج) است.



وي گفت: ولايت فقيه اين نيست که جبهه سياسي براي يک عده‌اي خاص باشد که خود را پشت آن مخفي کنند و بازي‌هاي انتخاباتي خود را پيش ببرند، بحث از اين موضوع بالاتر است. نبايد اين موضوع را در قالب بحث‌هاي کليشه‌اي يا دم دستي وارد کرد.



احمدي‌نژاد با بيان اينکه در يک زماني ،عده‌اي خود را طرفدار بازار معرفي کردند و عده‌اي ديگر طرفدار مستضعفين ولي در واقع هيچ کدام به واقع طرفدار بازار يا مستضعفين نبودند، گفت: اين عده بعدا چپ و راست را مطرح کردند و اينها همه بازي سياسي است.



رييس‌جمهور گفت: امامت و ولايت فقيه بحث‌هاي مبنايي و متعالي است و نبايد در سطح کارهاي دم دستي آن را پايين آورد.



وي با بيان اينکه هر کس ذره‌اي به انديشه‌هاي الهي معتقد باشد، زير پرچم ولايت است و در واقع ولايت متعلق به تمام بشريت است، گفت: نقطه هجمه اصلي شيطان اين است که انسان را از خود و امام غافل کند و مي‌گويد در مورد هر چيزي مي‌خواهيد صحبت کنيد ولي از امامت و ولايت صحبت نکنيد.



رييس‌جمهور افزود: وحدت بايد حول محور امام شکل گيرد و در واقع شان امام ايجاد وحدت بين بشريت خداپرست در برابر شيطان است.



احمدي‌نژادبا بيان اينکه بهترين جا براي ارائه انديشه‌ها و آشنايي با حقيقت امام، مسجد است، اظهار داشت: تا انسان کامل نباشد تمام تلاش‌هاي پيامبر ابتر است و در واقع آنچه اين تلاش‌ها را معنا مي‌دهد و به نتيجه مي‌رساند امام است و ما بايد اين انديشه را به دنيا ارائه کنيم.



رييس‌جمهور با بيان اينکه روح تقوا و اخلاق، امام است و هفتاد سال عبادت بدون امام معنا ندارد، افزود: مسجد يک هديه الهي است و زيباترين فعاليت‌ها به نام مساجد زير سايه مساجد و در کنار مساجد انجام مي‌شود؛ چرا که مسجد متعلق به همه و کانون خوبي، مهر و محبت است.



دکتر احمدي‌نژاد در ادامه با تاکيد بر اينکه کار فرهنگي فقط مقابله نيست، بلکه اثبات يک حقيقت بالاتر است، گفت: اين دنيا براي انسان فرصتي است و خوش به حال کساني که اين فرصت را براي کار براي خدا قرار مي‌دهند.



در ابتداي اين مراسم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس کانون فرهنگي - هنري مساجد به ارايه گزارش پرداختند و از تعدادي از نخبگان فرهنگي و قرآني سراسر کشور از سوي رييس جمهور با اهداء لوح ، تقدير به عمل آمد.