ادامه روند افزایشی قیمت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تداوم تنشها در خاورمیانه و نگرانی درباره اختلال بلندمدت عرضه از این منطقه سبب شد قیمت نفت در معاملههای روز دوشنبه (۱۶ شهریور) همچنان در مسیر افزایش قرار گیرد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۵ و ۱۲ دقیقه روز دوشنبه به وقت گرینویچ با ۷۹ سنت یا ۰.۸۲ درصد افزایش به ۹۷ دلار و ۷ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۸۰ سنت یا ۰.۸۷ درصد افزایش، ۹۲ دلار و ۲۸ سنت بهازای هر بشکه دادوستد شد.
هفته گذشته، ازسرگیری درگیریها در خاورمیانه و کاهش جریان نفت از تنگه هرمز، گذرگاه حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایعشده (الانجی) جهان، قیمت نفت خام برنت را ۷.۸ درصد و نفت خام آمریکا را حدود ۱۰ درصد افزایش داد.
پریانکا ساچدوا، مدیر بخش چشمانداز بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، دراینباره گفت: در صورت کاهش قابل توجه تردد نفتکشها، احتمال میرود بازار با شوک عرضه بسیار بیشتری روبهرو شود که نشانههایی مبنی بر وقوع چنین رخدادی هم وجود دارد.
در همین حال، هفت عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) در نشست روز یکشنبه (۱۵ شهریور) بهمنظور توافق درباره سهمیههای تازه تولید اعضا، روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه را برای ماه اکتبر متوقف کردند.
تحلیلگران بانک ایانزد با انتشار یادداشتی اعلام کردند: به نظر میرسد بنبست بلندمدت همراه با اقدام نظامی سنجیدهشده در خاورمیانه محتملترین سناریو باشد و احتمال میرود مسیر بهبود کامل عرضه از این منطقه را به تأخیر بیندازد.
تحلیلگران این بانک افزودند: پیشبینی میکنیم که پیش از رفع اختلال تردد کشتیها تا اواخر سه ماه چهارم سال ۲۰۲۶، صادرات تا پایان سال جاری میلادی همچنان با محدودیتهایی روبهرو باشد.
به گفته این تحلیلگران، پیشبینی میشود بازگشت توان عملیاتی پیش از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تا اواخر سه ماه نخست یا اوایل سه ماه دوم سال ۲۰۲۷ ممکن نباشد.
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