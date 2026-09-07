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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

۲۱ سارق طی ۴۸ ساعت اخیر در اصفهان دستگیر شدند

۲۱ سارق طی ۴۸ ساعت اخیر در اصفهان دستگیر شدند

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۱۷ فقره انواع سرقت و دستگیری ۲۱ سارق طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند ۱۷ فقره سرقت شامل چهار دستگاه موتورسیکلت، ۲ دستگاه خودرو، سه فقره سرقت کابل، پنج فقره سرقت کش‌روی و ۲ فقره سرقت از اماکن را کشف کنند.

وی افزود: در این رابطه ۲۱ سارق شامل هفت سارق اماکن، ۲ سارق موتورسیکلت، چهار سارق کابل و هشت سارق کش‌روی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با سرقت، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ نیکبخت از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده، از اموال خود محافظت کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6940013

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