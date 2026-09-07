حجم معاملات مرکز مبادله به ۱۳۱ میلیون دلار در روز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بالسینی گفت: در این بازار ده‌ها هزار بازرگان به صورت مستقیم و غیرمستقیم معامله میکنند و بیش از ۱۳۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور، معاملات غیرمستقیم را پوشش میدهند.

سخنگوی مرکز مبادله درمصاحبه با سیما با بیان اینکه علیرغم افت اولیه معاملات در اوایل سال، این روند معکوس شده است، افزود: میانگین معاملات روزانه در فروردین ۴۶ میلیون دلار بود که در اردیبهشت به ۷۸، در خرداد ۵۵، در تیر ۱۲۰، در مرداد ۹۵ و در شهریور ماه تا امروز به ۱۳۱ میلیون دلار رسیده است. این یعنی حجم معاملات نسبت به فروردین حدود ۲.۸ برابر شده است.

بالسینی همچنین به افزایش فصلی معاملات اشاره کرد و گفت: میانگین معاملات در فصل بهار ۶۰ میلیون دلار در روز بود، در حالی که در فصل تابستان این رقم به ۱۱۵ میلیون دلار رسیده که نشاندهنده رشد حدود ۹۲ درصدی است.

وی در ادامه به کاهش چشمگیر تعهدات معوق صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: تعهدات ایفا شده با تأخیر که در اوایل سال ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیارد دلار بود، اکنون به ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین تعهدات با تأخیر بیش از ۳۰ روز از یک میلیارد دلار به کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار رسیده که نشان میدهد صادرکنندگان ارز را با سرعت بیشتری به واردکنندگان می رسانند.

سخنگوی مرکز مبادله از افزایش پنج برابری تعداد صادرکنندگان فعال در این بازار نسبت به سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: تأمین ارز برای واردات مواد غذایی بیش از دو برابر افزایش یافته و تأمین ارز کالاهای واسط‌های تولیدی نیز رشد قابل توجهی داشته است.

بالسینی در پایان با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در سایر قالب‌های تأمین ارز، خاطرنشان کرد: روند کلی تأمین ارز در کشور با ثبات است و بازرگانان با وجود همه سختی ها، به فعالیت خود ادامه می دهند.