۹۰۰ دستگاه اسپیکر قاچاق در نطنز کشف و ضبط شد

سرهنگ مهدی حاجی‌بابایی طاهری در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان نطنز در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت «ایسوزو» مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی، ۹۰۰ دستگاه انواع اسپیکر در اندازه‌های مختلف را کشف کردند که فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و گمرکی بود.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حاجی‌بابایی طاهری با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قانونی، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.