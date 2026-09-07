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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

۹۰۰ دستگاه اسپیکر قاچاق در نطنز کشف و ضبط شد

۹۰۰ دستگاه اسپیکر قاچاق در نطنز کشف و ضبط شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان نطنز از کشف ۹۰۰ دستگاه انواع اسپیکر قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبرداد.

سرهنگ مهدی حاجی‌بابایی طاهری در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان نطنز در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت «ایسوزو» مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی، ۹۰۰ دستگاه انواع اسپیکر در اندازه‌های مختلف را کشف کردند که فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و گمرکی بود.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حاجی‌بابایی طاهری با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قانونی، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6940020

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