به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، رسول خطیبی ضمن عذرخواهی بابت غیبت در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار تیم فجر شهید سپاسی برابر فولاد خوزستان، گفت: به دلیل پروازی که داشتیم نتوانستم در نشست خبری پیش از بازی حاضر شوم و از همه عزیزان عذرخواهی میکنم.
وی با اشاره به دیدار فردای فجر شهید سپاسی برابر فولاد خوزستان افزود: فردا مقابل تیمی ریشهدار، پرمهره و باکادر فنی خوب بازی داریم و بدون شک مسابقه سنگینی پیش روی هر دو تیم خواهد بود.
سرمربی فجر شهید سپاسی ادامه داد: تیم فولاد خوزستان را به خوبی آنالیز کردهایم و بازیهای این تیم را مورد بررسی قرار دادهایم. فولاد بازیکنان باکیفیتی دارد و از تاکتیکهای خاص خود بهره میبرد و از یک مربی بسیار خوب نیز برخوردار است.
خطیبی با بیان اینکه انتظار دارد این مسابقه جذاب باشد، گفت: قطعاً از هر دو تیم یک بازی تماشاگرپسند خواهیم دید و امیدوارم تیمی که تلاش بیشتری داشته باشد، اشتباهات کمتری مرتکب شود و از موقعیتهای خود بهتر استفاده کند، در پایان برنده بازی باشد.
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