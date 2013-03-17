سه میلیارد تومان برای تکمیل طرح هادی روستایی رامیان نیاز است/ تخریب آبشار شیرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مردمی رامیان افزود: اجرای طرح هادی در 22 روستای رامیان انجام شده که طرح 12 روستا به پایان رسیده است.

وی اظهار داشت: اجرای طرح هادی نیاز به دو شاخص منابع مالی و همکاری مردم دارد و روستای زینب آباد زا سال 84 جزو طرح های قرار گرفته ولی به دلیل دو شاخص ذکر شده نیمه کاره مانده است.

وی عنوان کرد: در طرح هادی، فاز اول به معابر اصلی اختصاص دارد و بعد به معابر فرعی می پردازیم.

احمدی یادآورشد: اجرای طرح مسکن مهر توسط شرکت تعاونی با کندی پیش می رفت و اکنون به بنیاد مسکن واگذار شده است و 150 واحد آن به پایان رسیده است.

رامیان تحت پوشش شبکه دیجیتال نیست

محمد تقی سوخت سرایی فرماندار رامیان نیز گفت: رامیان جزو شهرستانهایی است که جزو شبکه دیجیتال قرار ندارد و با رایزنیهای انجام شده، مقرر است این شهرستان نیز تحت پوشش قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تکلیف انصراف دهندگان از مسکن مهر شهرستان نیز اردیبهشت ماه سال آتی مشخص می شود.

وی عنوان کرد: سه هزار و 600 بازرسی در سالجاری در شهرستان صورت گرفته و برای 180 مورد پرونده تشکیل شده است.

سوخته سرایی با اشاره به وجود هزار و 750 واحد کسبی فعال در شهرستان گفت: 200 بازرس نامحسوس مردمی در زمینه نظارت فعالیت می کنند.

قدرت شاکری رئیس اداره میراث فرهنگی گنبدکاووس و رامیان نیز گفت: این شهرستان از پتانسیل های بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است.

وی اظهار داشت: برای جذب گردشگر نیاز است تا اماکن گردشگری به راه، آب وبرق مجهز باشد.

شاکری با اشاره به وجود چشمه گل رامیان گفت: این منطقه تحت پوشش منابع طبیعی است و در حال حاضر ما نمی توانیم ورود پیدا کنیم.

شاکری گفت: امسال در باغ تاشلی رود پیدا کرده ایم و 250 میلیون تومان اعتبار در این بخش هزنیه شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی رامیان گفت: اولویت اول ما اولنگ بوده که باید قراردادی با شهرداری یا بخشداری در این زمینه منعقد کنیم.

شاکری درباره امامزاده بی بی حلیمه گفت: جانمایی آن مشخص شده و موافقت اصولی اخذ شد و قرار است 16 چشمه سرویس بهداشتی در آن احداث شود.

وی اعتبار تجهیز این امامزاده را در حال حاضر 250 میلیون تومان اعلام کرد.

تخریب آبشار شیرآباد

رئیس اداره میراث فرهنگی گنبدکاووس و رامیان گفت: متاسفانه آبشار شیرآباد بر اثر وقوع سیل تخریب شد که ساماندهی آن آغاز شده است.

وی یادآورشد: درباره گل رامیان نیز 17 جلسه برگزار و قرار شد جزو حریم شهر قرار گیرد و این طرح به شورای عالی معماری ارسال شده است که در صورت موافقت برای توسعه زیرساختهای آن اقدام می شود.