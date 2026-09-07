پلیس آلمان ۲۱ وسیله انفجاری نزدیک شبکه برق کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دادستان‌ های ایالت زاکسن در شرق آلمان امروز دوشنبه اعلام کردند که مقامات در جریان تحقیقات پیرامون حملات به شبکه برق که طی روزهای اخیر آن‌ ها را در وضعیت آماده‌ باش کامل قرار داده است، در مجموع ۲۱ وسیله انفجاری کشف کرده‌اند.

پلیس و دادستان‌ ها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بازرسان در تعطیلات آخر هفته، ۹ وسیله انفجاری دست‌ ساز دیگر را در نزدیکی خطوط انتقال برق فشار قوی در جنوب پست برق «گراوشتاین» (Graustein) واقع در منطقه «گورلیتس» (Goerlitz) در شرق آلمان کشف کردند؛ بدین ترتیب، شمار کل مواد منفجره کشف‌ و خنثی سازی شده شده به ۲۱ مورد رسید.

آلمان کانون نگرانی‌های اروپا در مورد آسیب‌ پذیری زیرساخت‌ های حیاتی بوده است؛ چرا که این کشور هفته گذشته شاهد مجموعه‌ای از اقدامات خرابکارانه در شبکه برق بود.

این حوادث پس از حمله پهپادی ماه اوت به فرودگاه «لایپزیگ-هاله» رخ داد که دولت آلمان روسیه را مسئول آن دانست!

پلیس آلمان روز جمعه اعلام کرد که در پی یافتن مردی است که با ارسال نامه‌هایی، مسئولیت یک رشته حملات خرابکارانه به شبکه برق در هفته گذشته را برعهده گرفته بود؛ این اقدام پلیس پس از آن رخ داد که مأموران در خانه این فرد، اشیایی را یافتند که به نظر می‌رسید مواد منفجره باشند. این مرد همچنان متواری است.