درآمد صادرات استان مرکزی به یک میلیارد دلار افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمدرضا عاشوری٬ شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرک استان مرکزی٬ افزود: درآمد صادرات 9 ماهه استان در سال جاری 800 میلیون دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال91 به یک میلیارد دلار افزایش یابد.

وی با بیان اینکه میزان صادرات استان در سال 87، حدود 75 میلیارد دلار بود٬ گفت: درآمدهای استان در سال 87 معادل 80 میلیارد تومان بوده که امروز به بیش از یک هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی یکی از استان‌های مهم در تامین درآمدهای کشور محسوب می‌شود٬ اظهار کرد: سالانه یک هزار و 200 میلیارد تومان درآمد استان را به خزانه واریز می‌کند.

عاشوری ادامه داد: از این میزان 264 میلیارد تومان تملک دارائی‌هاست و رقمی حدود 120 میلیارد تومان هزینه دستگاه‌های استان است.

بیش از دو هزار واحد صنعتی در استان وجود دارد/250 واحد صنعتی صادر کننده

وی با بیان اینکه استان مرکزی چهارمین استان صنعتی کشور است، خاطر نشان کرد: بیش از دو هزار واحد صنعتی در استان وجود دارد که از این میزان 250 واحد صنعتی استان تولیدات خود را به کشورهای خارجی صادر می‌کنند.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی بزرگترین تولید کننده شیشه در خاورمیانه است، گفت: تولید و فرآوری سنگ و پرورش گل و گیاه در محلات و وجود خوشه صنعتی ایزوگام در دلیجان که علاوه بر تامین نیازهای داخلی قابلیت صادرات هم دارند.

وجود 13 میز تجاری در استان مرکزی

عاشوری از وجود 13 میز تجاری در استان خبر داد و افزود: استان مرکزی در بخش کشاورزی و خدماتی نیز همچون صنعت توسعه خوبی داشته است.

مدیر جدید گمرک استان مرکزی نیز در این مراسم با بیان اینکه استفاده بهینه از علوم می‌تواند در کاهش قیمت‌های تمام شده نقش موثری داشته باشد، افزود: امروزه باید در زمینه صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تلاش شود.

سید مهدی میراشرفی با بیان اینکه 90 درصد معاملات از طریق بنادر آبی انجام می‌شود گفت: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی از نظر دسترسی به بنادر و راه ارتباطی کشورهایی که در محدوده خشکی هستند، قرار دارد که باید از این بخت و موقعیت جغرافیایی به عنوان یک فرصت استفاده خوبی کند.

مدیر جدید گمرک استان مرکزی سهم کشور ایران از تجارت جهانی را 35 صدم‌ درصد عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: با تکیه بر منابع مهم انسانی بتوانیم سهم یک درصدی تجارت دنیا را بدست آوریم.

یاداوریمی شود پیش از این حسین دمیاد مدیریت گمرک استان را برعهده داشت.