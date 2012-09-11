افتتاح ساختمان جدید بانک توسعه صادرات استان مرکزی/ نقدینگی صنعت تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید بانک توسعه صادرات استان مرکزی عصر سه شنبه با حضور مسئولان استان مرکزی در اراک افتتاح شد که و در آن نماینده صنعتگران استان بر تامین نقدینگی صنعت تاکید کرد.

در این مراسم مدیر عامل بانک توسعه صادرات کشور با اشاره به اینکه بانک توسعه صادرات بانک تخصصی در ارائه تسهیلات به تولید و صادرکنندگان است افزود: اکنون فشارها بر کشور از طریق تحریم بالاست و باید از تولید داخل برای تامین نیازها و صادرکنندگان برای حضور در عرصه جهانی حمایت جدی کرد.

بهمن وکیلی با بیان اینکه حمایت از تولید،کار و سرمایه ایرانی تحریم ها را نقش بر آب می کند اضافه کرد: بانک توسعه صادرات تلاش می کند با دانش روز و با کمترین سود تسهیلات پرداخت کند.

شعبانی فرد استاندار استان مرکزی هم در سخنانی با بیان اینکه استان مرکزی استانی صنعتی و صادرکننده است گفت: وجود بانک توسعه صادرات در استان می تواند بازوی حمایتی تولید و صادرات باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی در مراسم افتتاح این بانک گفت: بانک توسعه صادرات بانک تخصصی در ارائه تسهیلات برای صادرات است که با توجه به صادرات غیر نفتی بیش از 800 میلون دلاری استان مرکزی بانک توسعه صادرات می تواند نقش جدی در توسعه صادرات و حمایت از صنعت به عنوان بازوی صادراتی استان باشد.

محمدرضا جعفری کمبود نقدینگی و تامین مالی را از مسائل اساسی صنعتگران دانست و گفت: تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت می تواند زمینه افزایش تولید و صادرات را فراهم کند و تضمینی برای فعالیت پویاتر صنعت باشد.