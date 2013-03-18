شهرستان راز و جرگلان تشكيل شد

محمود احمدي بيغش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پيگيري هاي انجام شده و مساعدت رياست محترم جمهوري در چهارچوب مقررات، سرانجام ارتقاي بخش مرزي راز و جرگلان به شهرستان مستقل اجرايي و طي ابلاغيه اي از طرف دولت اعلام شد.

وي افزود: بر اين اساس شهرستان راز و جرگلان به مركزيت شهر راز تشكيل شد و اين شهرستان داراي سه بخش مركزي(راز)، جرگلان و غلامان خواهد بود.

نماينده عالي دولت در خراسان شمالي با يادآوري اينكه از سال هاي گذشته ارتقا اين بخش مرزي به شهرستان همواره از مطالبات اصلي مردم اين منطقه بوده است، اظهار اميدواري كرد: تشكيل اين شهرستان به رشد و توسعه متوازن اين بخش محروم مرزي بيانجامد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان جديدالتاسيس راز و جرگلان صبح دوشنبه با حضور استاندار خراسان شمالي معرفي مي شود.

شهرستان مرزی راز و جرگلان در شمالی‌ترین نقطه خراسان‌شمالی در حدود 130 كيليومتري بجنورد واقع شده و تا پيش از اين دارای سه دهستان غلامان، راز و جرگلان بود.

این شهرستان با حدود 70 هزار نفر جمعیت در خط مرزی خراسان شمالی با کشور ترکمنستان قرار گرفته و با این کشور حدود 200 کیلومتر مرز بین‌المللی مشترک دارد.