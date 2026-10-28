به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کشاورزی ژاپن قصد دارد ۱۰۰ هزار تن دیگر برنج از بخش خصوصی خریداری کند تا ذخایر دولتی تکمیل شود، این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که بخشی از ذخایر برنج دولتی در ماه مارس سال گذشته، برای کنترل قیمت‌ها به بازار عرضه شد.

در حال حاضر، میزان ذخایر دولتی بسیار کمتر از یک میلیون تن (سطحی که مناسب تلقی می‌شود) بوده و این موضوع، نگرانی‌هایی را در مورد امنیت غذایی برانگیخته است.

منابع آگاه روز سه‌شنبه اعلام کردند که وزارت کشاورزی ژاپن همچنین در نظر دارد دوره نگهداری ذخایر را از پنج سال فعلی، به سه یا چهار سال کاهش دهد و چنین تغییری می‌تواند به افزایش حجم خرید سالانه برنج توسط دولت منجر شود.

دولت که از مارس ۲۰۲۵ تاکنون در مجموع ۵۹۰ هزار تن برنج عرضه کرده است، در سپتامبر سال جاری تصمیم گرفت ۲۱۰ هزار تن برنج را مجددا خریداری کند. با این حال، موجودی برنج در بخش خصوصی همچنان بالا باقی مانده و این وضعیت باعث شده وزارت کشاورزی به این نتیجه برسد که شرایط عرضه و تقاضا برای انجام خریدهای مجدد مساعد است.

زمان‌بندی این خریدهای مجدد احتمالا بر اساس داده‌هایی نظیر چشم‌انداز برداشت محصول در سال ۲۰۲۶ تعیین خواهد شد؛ چشم‌اندازی که انتظار می‌رود بازتاب‌دهنده تاثیر بارندگی‌های طولانی‌مدت اوایل سال جاری باشد.

پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای برنج — به عنوان یک ماده غذایی اصلی — در سالی که از ژوئیه ۲۰۲۷ آغاز می‌شود، بین ۶.۹۳ تا ۷.۱ میلیون تن باشد؛ در حالی که انتظار می‌رود مجموع تولید در سال ۲۰۲۷، به ۶.۹۳ میلیون تن برسد.

بر اساس گزارش ژاپن تایمز، حتی با خرید مجدد ۱۰۰ هزار تن برنج، پیش‌بینی می‌شود که موجودی بخش خصوصی در پایان ژوئن ۲۰۲۸، بین ۲.۲۳ تا ۲.۵۷ میلیون تن باشد؛ رقمی که بسیار بالاتر از سطح مناسب ۱.۸ تا ۲ میلیون تن است.