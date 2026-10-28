سود غول کشتیرانی عربستان ۱۰ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت «بحری» (Bahri)، شرکت اصلی کشتیرانی عربستان سعودی، از جهش ۱۰ برابری سود خود در سه‌ماهه سوم خبر داد که ناشی از افزایش شدید نرخ‌های کرایه حمل‌ونقل در بحبوحه تجاوز نظامی آمریکا به ایران است.

این شرکت روز چهارشنبه در بیانیه‌ای خطاب به بورس عربستان اعلام کرد که سود خالص آن از ۵۱۳ میلیون ریال در سه‌ماهه سوم سال گذشته، به ۵.۱ میلیارد ریال در سه‌ماهه سوم امسال افزایش یافته است. درآمد بخش نفت این شرکت نیز به دلیل نرخ‌های بالاتر و افزایش حجم اجاره کشتی‌ها، تقریبا ۱۰ برابر شده است.

تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در اواخر ماه فوریه، به وقوع جنگی منطقه‌ای منجر شد که به مسدود شدن تنگه هرمز، گلوگاه حیاتی در دهانه خلیج فارس منجر شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت بحری، که نام رسمی آن «شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی» است، نقش کلیدی در کمک به شرکت دولتی نفت «آرامکو» برای افزایش صادرات نفت خام از طریق تنگه هرمز ایفا کرده است.

پس از آنکه خط لوله «شرق - غرب» آرامکو در سپتامبر هدف حمله قرار گرفت و به‌طور موقت از مدار خارج شد، این شرکت تلاش کرده است با عرضه نفت به خریداران، به‌ویژه در چین از طریق عملیات انتقال نفت بین کشتی‌ها در خارج از تنگه هرمز، سهم بازار خود را بازیابد.