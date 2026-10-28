به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه نرخ چهارم بنزین منتفی است، گفت: قطعاً در طول مسیر با اشکالاتی مواجه خواهیم شد که آن‌ها را شناسایی و بررسی می‌کنیم، اما صحبت از نرخ چهارمی مطرح نیست و چنین نگاهی در دولت وجود ندارد. اگر کسی نیز چنین موضوعی را مطرح کرده باشد، این رویکرد دولت نیست.

وی با بیان اینکه کشور در حوزه تولید انرژی، با وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌ها، عملکرد قابل قبولی داشته است، افزود: با نقش‌آفرینی نخبگان کشور، در توسعه ظرفیت‌های تولیدی تقریبا خوب عمل کرده‌ایم و در برخی حوزه‌های بالادستی به فناوری‌هایی دست یافته‌ایم که در دنیا کم‌نظیر هستند؛ اما در حوزه مصرف، عملکرد خوبی نداشته‌ایم.

سقاب اصفهانی بیان کرد: برای اثبات این موضوع دلایل متعددی وجود دارد، اما یکی از شاخص‌هایی که می‌توان به آن اشاره کرد، شاخص شدت انرژی است. این شاخص در سال ۱۳۷۹ در سیاست‌های کلی انرژی کشور ابلاغ شد و قرار بود کاهش پیدا کند، اما امروز از نظر مقدار مطلق و روند رشد، در جایگاه نخست جهان قرار داریم. این وضعیت نشان می‌دهد که در کشور به معنای واقعی کلمه، مصرف انرژی به‌درستی انجام نمی‌شود.