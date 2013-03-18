117 پروژه نوسازي و توسعه مدارس در خراسان شمالي اجرا مي شود

ابوالقاسم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: در سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي 117 پروژه در قالب 15 طرح در حوزه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با اعتبار كلي 117 ميليارد و 850 ميليون تومان مصوب شد كه بر اساس برنامه اين تعداد پروژه در طي مدت سه سال به اتمام مي رسند.

وي با بيان اينكه اين ميزان اعتبار از چهار منبع تامين خواهد شد، اظهار داشت: 55 ميليارد و 850 ميليون تومان از اين اعتبار توسط دفتر مقام معظم رهبري، 30 ميليارد تومان از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، 30 ميليارد تومان از محل منابع استاني و دو ميليارد تومان نيز توسط بنياد بركت تامين خواهد شد.

بابايي افزود: اين اعتبارات به منظور تهيه تجهيزات آموزشی، احداث سالن‌های ورزشی، دبيرستان، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، اردوگاه فرهنگی تربيتی، مجتمع استثنايی و ... در طي مدت سه سال تخصيص و مصرف مي شود.

وي با اشاره به اينكه همچنين از محل اين اعتبارات بنياد بركت اقدام به احداث 10 مدرسه روستايي با 30 كلاس درس خواهد كرد، گفت: براي ساخت هر كلاس درس 6.4 ميليون تومان اعتبار اختصاص يافته است.

اين مسئول ساخت 24 سالن ورزشي در مدارس، 89 مدرسه ابتدايي با 461 کلاس، احداث 17 مدرسه راهنمايي با 123 کلاس، احداث هفت خوابگاه دانش آموزي در مدارس شبانه روزي و ... را از جمله پروژه هاي مصوب در سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي ذكر كرد.