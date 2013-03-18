نام نویسی از متقاضیان دوره چهاردهم مسابقات ملی مهارت در البرز آغاز شد

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر با اشاره به مسابقات جهانی برزیل سال 2015 گفت: این دوره به سیاق دوره های پیشین در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود و نفرات برتر کشوری به المپیاد جهانی برزیل سال 2015 راه خواهند یافت.



وی افزود: این سری مسابقات در 29 رشته شامل آجرچينی، الكترونيك، تاسيسات الكتريکی، جواهرسازی، جوشكاری، خياطی (فناوری مد)، طراحی وب، فناوری اتومبيل، فناوری اطلاعات مديريت سيستم‌های تحت شبكه، فناوری اطلاعات (راهكارهای نرم افزاری برای تجارت)، تبريد و تهويه، قنادی (شيرينی پزی)، آشپزی، كابينت‌ساز چوبی، كاشی كاری دیوار و کف، كنترل صنعتی، لوله كشی و گرمایشی، فرز cnc، تراش cnc، پلی مكانيك، ساخت و توليد تیمی (سه نفره)، فناوری، طراحی گرافيك، طراحی مهندسی مكانيك، نجاری (اتصالات درب و پنجره)، مکاترونیک تیمی (دو نفره)، رباتیک تیمی (دو نفره)، طراحی فضای سبز تیمی (دونفره)، صافکاری خودرو و نقاشی خودرو برگزار می‌شود.



عزیزی با بیان اینکه متولدین 11 دی ماه 1371 به بعد می توانند در این دوره شرکت کنند، یادآور شد: متولدین 11 دی ماه 1368 به بعد نیز مجازند در رشته های تیمی دو نفره ساخت و تولید و مکاترونیک ثبت نام کنند.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز، كشف استعدادهای حرفه‌ای جوانان، شناساندن اهميت آموزش‌های مهارتی، شناسايی و معرفی افراد ماهر و نخبه، ترويج و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و ‌ايجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات، فن و تجارب حرفه‌ای بين جوانان را از اهداف مسابقات ملی مهارت برشمرد.



شناسايی كمبودهای آموزشی مهارت، ارتقاء سطح استانداردهای آموزش مهارت در كشور، ايجاد انگيزه در جوانان برای كسب مهارت و فراهم كردن فرصت مناسب برای رقابت سالم بين جوانان كشور از دیگر اهدافی بود که عزیزی از آنها نام برد.



عزیزی گفت: علاقه مندان به شركت در اين دوره از مسابقات می‌توانند با مراجعه به نزدیکترین مراكز آموزش فنی و حرفه‌ای محل سکونت خود نسبت به ثبت نام اقدام كنند.