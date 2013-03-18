به گزارش خبرنگار مهر ، متن نامه رئیس جمهور به وزیر علوم که در سایت موسسه ایران (ارگان رسمی دولت)، منتشر شده و صحت آن به تایید معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی ریاست جمهوری رسیده است به این شرح است:

سلام علیکم



به عنوان یک دانشگاهی و وزیر به خوبی می‌دانید که دانشگاه بالاترین مقام علمی کشور است که اساتید فرهیخته و مومن دهه های متوالی نخبگان و زبدگان جوان این مرز و بوم را با عشق و ایمان و فداکاری تربیت کرده‌اند.



دانشگاهیان خدمات علمی و فناوری گسترده و افتخارآمیزی را به ملت بزرگ ایران تقدیم داشته اند که به طور مستمر شاهد به ثمر نشستن آنها هستیم . در دوره ی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همپای ملت فداکاریها کردند و هزاران شهید و جانباز والامقام سند پیوند مقدس آنان با انقلاب و ملت است.



فرزندان ملت باید در فضای متعالی علم و اخلاق ، مشق آزادی و آزادگی، وطن دوستی، خداخواهی و خدمت گزاری کنند و خود را برای فردای بهتر و زیباتر و مسئولیت بزرگ ساختن و پیشرفت و استقرار عدالت و توحید آماده کنند. فضای عمومی دانشگاه باید سرشار از امید و مهربانی و آزادی و احترام و اعتماد باشد.



متاسفانه و بر اساس اطلاعات دقیق در دو دانشگاه مهم ، دانشگاه تهران که مادر دانشگاه های کشور و پرافتخارترین آن است و دانشگاه تربیت مدرس که تنها مرکز رسمی تربیت مدرسین کشور است، فضای عمومی به گونه ی دیگری مدیریت میشود که نه تنها سازنده نیست، بلکه تا حدودی در نقطه مقابل حرکت عمومی ملت و شئون دانشگاه و دانشگاهیان است.



رویکرد سیاست زده و غیرعلمی و یا احیانا امنیتی توسط مدیران در محیط اجتماعی ناکارآمد و تخریب کننده و در محیط دانشگاهی ناکارآمدتر و مخرب تر است.



اینجانب ضمن احترام به روسای محترم این دو مرکز مهم علمی کشور و پیرو تذکرات متعدد چندین ماهه ی اخیر انتظار دارد بدون هر گونه ملاحظه ، جز شان و ماموریت علمی و فرهنگی و ایمانی دانشگاه و جز ارزشهای انقلاب اسلامی ، وظیفه ی قانونی خود را در صیانت از حریم دانشگاه به فوریت عمل نمایید و با نصب مدیران آشناتر به ظرافت ها و الزامات کار دانشگاهی از مدیران فعلی در محل دیگری استفاده فرمایید.



به خوبی می‌دانید که اینجانب به جنابعالی و این عزیزان و همه همکاران دانشگاهی و جوانان برومند دانشجو و سربلندی کشور و دانشگاه عمیقا علاقه دارم.



از خداوند منان برای همگان سعادت و سلامت و برای جنابعالی و این برادر کوچک شما توفیق خدمت بیشتر و والاتر به ملت و انقلاب عظیم اسلامی تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) مسئلت دارم.