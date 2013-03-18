اسماعیل حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رای صادره علیه هادی عقیلی ضمن بیان این مطلب افزود: بعد از این که رای را صادر کردیم همه از من در این باره توضیح خواسته‌اند در حالی که همه حرف‌های ما در حکم صادر شده به چشم می آید و دلیلی وجود ندارد که یک مقام فدراسیون فوتبال بخواهد درباره تصمیم انضباطی که بر اساس قوانین صورت گرفته و کاملا هم واضح است به همه پاسخگو باشد.

وی افزود: ما این رای را بر اساس سوابق ملی که هادی عقیلی داشت صادر کردیم و می تو‌انستیم تصمیم شدیدتری را برای او اتخاذ کنیم ولی زحماتی که برای تیم ملی کشیده بود باعث شد تا ما آن را نادیده نگیریم و مجازات عقیلی را تخفیف دهیم. البته این حق را برای هادی عقیلی در نظر گرفتیم تا از خود دفاع کند و ممکن است بر اساس دفاعیات وی از شدت رای علیه او کاسته شود.

حسن‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا عقیلی با گفتن این جمله که اگر رای را تغییر ندهند خودم را خانه نشین می‌کنم به نوعی کمیته انضباطی را تهدید نکرده است، عنوان کرد: من نظری درباره این حرف وی ندارم و بهتر است در این باره از خودش بپرسید که این حرف وی تهدید بوده یا خیر. من تنها می‌توانم درباره رای انضباطی که صادر کردیم صحبت کنم.