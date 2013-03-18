حکم انضباطی مدافع تیم ملی فوتبال اعلام شد/ عقیلی یکسال محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، کمیته تیم های ملی فدراسیون فوتبال طی گزارشی به دبیر کل فدراسیون فوتبال اعلام کرد که هادی عقیلی شب قبل از مسابقه با تیم ملی لبنان در تاریخ 18/11/ 91با اطلاع از عدم حضور در ترکیب یازده نفره اصلی تیم، بدون اخذ اجازه از کادر فنی، اردوی تیم ملی را ترک کرده است.

کمیته انضباطی پس از بررسی موضوع این مورد را از مصادیق بند 3 ماده 25 آیین نامه انضباطی دانسته و مستندا به بند 7 و 3 ماده 20 آئین نامه انضباطی هادی عقیلی را علاوه بر محکومیت به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 150 میلیون ریال، از حضور در کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال در ایران به مدت یک سال محروم کرد.