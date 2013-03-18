557 عمليات امداد و نجات در طرح زمستانه جمعيت هلال احمرمازندران اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي ولي پور گفت: در طرح زمستاني جمعيت هلال احمر كه از 30 آذر تا 23 اسفند91 در جريان بود امدادگران و نجاتگران جمعيت هلال احمر مازندران موفق شدندبا انجام 203 عمليات امدادو نجات جاده اي،51 عمليات امداد كوهستان و ارائه خدمت به 303 فقره مراجعه حضوري هموطنان به بيش از دو هزار و 116 نفر مصدوم خدمات امدادي لازم را ارائه دهند.

به گفته وی، ارائه خدمات درمان سرپايي به 1806 مصدوم،انتقال 201 نفر به مراكز درماني، توزيع675 بسته غذايي از ديگر خدمات انجام شده در اين طرح بوده است.

وي افزود: در اين طرح مجموعا 713 تيم مجهز امدادي مشاركت داشتند.

امدادرساني به 11 فقره سانحه رانندگي در محورهاي مواصلاتي مازندران

مديرعامل جمعيت هلال احمر مازندران از امدادرساني نجاتگران و امدادگران اين جمعيت به 11 فقره تصادف جاده اي در سه روز گذشته خبر داد.

مهدي ولي پور گفت: از آغاز طرح نوروزي امداد و نجات جمعيت هلال احمر استان تا كنون امدادگران و نجاتگران اين جمعيت مستقر در پايگاههاي امدادي ضمن امدادرساني به 11 فقره تصادف خودروهاي عبوري، به 181 نفر مصدوم خدمات امداد ي و كمكهاي اوليه مورد نياز را ارائه کنند.

وي افزود: انتقال هفت نفر مصدوم به مراكز درماني و ارائه خدمات درمان سر پايي به 170 نفر از ديگر اقدامات تيم هاي امدادي هلال احمر استان در سه روز گذشته بوده است.

سه برابر شدن زيرساخت ها و نوسازي ناوگان امدادي استان

استاندار مازندران با تقدير از تلاش هاي ارزنده مديريت و مجموعه جمعيت هلال احمر استان گفت: واقعيت اين است كه جمعيت هلال احمر بعنوان يك سازمان مردمي و خدمتگزار كه در حساس ترين شرايط زيستي و در سخت ترين زمان ممكن خدمات حياتي و نجات بخش خود را بدون هرگونه چشمداشتي ، صادقانه به آسيب ديدگان از حوادث مختلف ارائه مي كند از زمره سازمانهايي است كه فعاليت دراين مجموعه با ارزش مايه مباهات است.