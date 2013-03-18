بکارگیری 13 هزار نیروی انتظامی برای امنیت مسافران نوروزی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هادي ابراهيمي ظهر دوشنبه در مراسم آغاز بكار ستاد تسهيلات سفر سال 92 در ساري با اشاره به اينكه مازندران به عنوان قطب گردشگري در كشور محسوب مي شود،گفت: در حال حاضر شاهد رشد 19 درصئ حضور گردشگران در مازندران صورت گرفته است.



وي به اففتاح قرار گاه نوروز براي برقراري امنيت در مازندران اشاره كرد وگفت: امسال 13 هزار نيروي انتظامي در شهرهاي استان براي امنيت مسافران و گردشگران آماده خدمات رساني هستند.



معاون سياسي وامنيتي استان به نصب 51 دستگاه تردد شمار در شش محور اصلي در استان اشاره كرد و گفت: 104 پايگاه امدادي،56 بيمارستان و 31 داروخانه به صورت شبانه روزي به گردشگران نوروزي خدمات ارائه مي كنند.



ابراهيمي با بيان اينكه با پديده شوم گرانفروشي و گرانفروشان بايد با جديت تمام برخورد شود ،اظهار داشت: 600 غرفه در قالب نمايشگاه صنايع دستي در سراسر شهرهاي مازندران در معرض ديد عموم گرشگران قرار دارد.



وي گفت: 13 موزه از ساعت 9 صبح تا 21 شب در ايام تعطيلات نوروزي به صورت رايگان در معرض ديد عموم بازديد كنندگان قرار دارد.