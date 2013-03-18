به گزارش خبرگزاری مهر، حمید مدرسی با اعلام این خبر گفت: 7 قسمت از مجموعه 14 قسمتی کلاه قرمزی تولید شده و گروه در حال تصویربرداری ادامه این مجموعه است.

وی با بیان این که کلاه قرمزی 92 یکی از پر بارترین برنامه‌های این مجموعه عروسکی خواهد بود، افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی صدا و سیما تولید این سری از برنامه با مشکلات بسیاری همراه بود اما این مسائل سبب نشد که از کیفیت این ویژه برنامه نوروزی کاسته شود و این مسئله بر اهمیت و ارزش این برنامه محبوب می‌افزاید.

این تهیه کننده با تاکید بر این‌که "جیگر" ممنوع التصویر نیست، افزود: امسال 12 شخصیت عروسکی سال‌های گذشته در برنامه حضور دارند و خبر ممنوع التصویری جیگر صحت ندارد.

مدرسی گفت: در سری جدید این برنامه از حضور بازیگران حرفه‌ای سینما به عنوان مهمان استفاده خواهیم کرد، این بازیگران نقش‌هایی که در سناریو برای آن‌ها تعریف شده، بازی می‌کنند.

وی از حضور همکاران جدید در این پروژه مهم تلویزیونی خبر داد و گفت: امسال از تجربه و حضور هنرمندانی مانند نگار استخر در این برنامه بهره بردیم و تصور می کنم این مساله جذابیت و طراوت بیشتری به این ویژه برنامه نوروزی داده است.

مدرسی با اشاره به رواج شبکه‌های اجتماعی غیر قانونی تاکید کرد: کلاه قرمزی در هیچ شبکه اجتماعی حضور ندارد، این در حالی است که در شبکه‌های مختلف صفحه‌های متفاوتی برای این برنامه ساخته شده است.

وی گفت: برای جلوگیری از رواج این اقدامات و ارتباط مستقیم با مخاطبان خود یک سایت طراحی کردیم؛ بنابراین از این پس مخاطبان برنامه می توانند به آدرس www.kolahghermezi.ir مراجعه کرده و از آخرین اطلاعات و اخبار و عکس ها اطلاع پیدا کنند. همچنین دوستداران کلاه قرمزی می توانند در این سایت نقطه نظرات خود را درباره برنامه برایمان بنویسند تا ما در جهت هرچه بهتر شده برنامه از آنها استفاده کنیم.

مدرسی افزود : امیدوارم با توجه به همراهی و همدلی که گروه با یکدیگر و به خصوص با آقایان طهماسب و جبلی داشتند بتوانیم در تعطیلات نوروز شادی و لبخند را به خانواده‌های ایرانی هدیه کنیم.

مجموعه کلاه قرمزی 92 از 29 اسفند هر شب ساعت 20:30 از شبکه دو میهمان مخاطبان خواهد بود.

عوامل تولید مجموعه کلاه قرمزی: کارگردان: ایرج طهماسب، تهیه کننده: حمید مدرسی، نویسندگان: ایرج طهماسب و حمید جبلی، مدیر تولید: علی قائم مقامی، کارگردان تلویزیونی: میثم مولایی، مدیر تصویربرداری: فرشید رسولی، صدابردار: بابک اخوان، صداگذار: علی ابوالصدق، ساخت عروسک‌ها: مرضیه محبوب، طراح صحنه: مجید میرفخرایی، موسیقی: محمدرضا علیقلی،‌عروسک گردان‌ها: دنیا فنی‌زاده، مرضیه محبوب، عیسی یوسفی پور، شیما بخشنده، نگار استخر، امیر سلطان احمدی، محمد لقمانیان، عکاس: باران جعفری.