به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عملیات عمومی خارگ عصر دوشنبه در آئین افتتاح این نمایشگاه گفت: در شرایط کنونی و با وجود فشارهای بین المللی برای تحریم صنعت نفت کشور، خوشبختانه به همت و تلاش جوانان متخصص و نخبه ایران اسلامی شاهد ساخت و بومی سازی 170 قلم کالا و تجهیزات و برگزاری نخستین نمایشگاه دستاوردهای شرکت پایانه‌های نفتی ایران هستیم.

محمدهاشم حقیقی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه با تعداد قابل توجه ای از قطعات و تجهیزات مورد نیاز عملیات صادرات، ذخیره سازی و پهلودهی شناورهای نفتی نشان از تحقق کامل شعار "ما می توانیم" است.

مدیر عملیات عمومی خارگ سپس متن پیام احمد قلعه بانی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و همچنین پیام سید پیروز موسوی، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به نخستین نمایشگاه دستاوردهای شرکت پایانه های نفتی ایران را قرائت کرد.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پیامی اظهار داشت: صنعت نفت كشور سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را در حالي به پايان مي‌برد كه به رغم شرايط سخت و پيچيده اي كه استكبار جهاني پيش روي نظام جمهوري اسلامي قرار داده است اما شاهد ايجاد فرصت‌هاي مناسب متعدد براي ظهور توانمندي صنايع داخلي در حوزه‌هاي مختلف بالا دستي و پايين دستي و رشد علمي و تعالي سازماني بوده ايم.

احمد قلعه بانی افزود: اين موفقيت چشمگير در شركت پايانه‌هاي نفتي ايران با تمركز بر بازآفريني نظام مديريتي اثر بخش و با تکيه بر دانش و سرمايه فكري سبب كسب دستاوردهاي بسيار مهمي در حوزه ساخت داخل و بومي‌سازي كالاها و تجهيزات با هدف قطع وابستگي از بيگانگان و تحقق خودكفايي كامل شد و اين عملكرد برجسته اي است كه بطور قطع افتخاري ديگر به افتخارات نظام و ملت سرافراز ايران اسلامي مي افزايد.

وی ادامه داد: اين شركت به عنوان آخرين زنجيره ارزشمند توليد نفت خام، مواد نفتي و ميعانات گازي در سال هاي اخير در سايه تلاش و زحمات بي وقفه و شبانه روزي كاركنان خدوم و سختكوش با برنامه ريزي هاي جديد و اصولي و بهره گيري از اندوخته‌هاي علمي و تجربه و دانش تلاشگران آن مجموعه به خوبي توانست در راستاي دستيابي به آرمان هاي نظام اهداف و اولويت هاي صنعت نفت در حوزه حمايت ازساخت داخل و خوداتكايي گام هاي موثر بردارد و حضور اثر گذار خود را در شريان‌هاي اقتصادي كشور مطرح کرده و نقش بي بديل خود را در فرآيند توليد نفت و گاز ايفا کند.

قلعه‌بانی افزود: همانگونه كه بسترسازي تقويت و حمايت از توان داخلي، اساس سياست گذاري صنعت نفت كشور است، كاركنان صنعت نفت در پايانه هاي نفتي ايران در شرايطي كه شاهد تشديد تحريم هاي بين المللي از سوي استكبار جهاني هستیم اما با حفظ روحيه خودباوري ضمن تدوين ارزش هاي محوري، طراحي آينده آرماني و توسعه ظرفيت هاي مديريتي، با شناسايي و حمايت توليد كنندگان توانمند داخلي و بومي سازي حدود 170 قلم كالا و تجهيزات سنگين، نيمه سنگين و سبك به صنعت نفت كشور در عرصه رقابت جهاني اعتبار بخشيدند وبا بهره مندي از استعداد جوانان دلسوز و متعهد ايران اسلامي شعار «ما مي‌توانيم» را به طور كامل محقق نمودند.

وی ادامه داد: اطمينان دارد به فضل الهي شركت پايانه هاي نفتي ايران با همت جهادي و با تكيه بر توان علمي و دانش تجربي، ضمن تحقق ماموريت ها و رسالت هاي مهم خود، آينده اي درخشان را براي صنعت نفت كشور رقم خواهد زد.

وی افزود: برخود لازم مي دانم که در آستانه فرارسيدن سالروز ملي شدن صنعت نفت و آغاز سال نو اين موفقيت بزرگ را به خانواده عظيم صنعت نفت كشور تبريك گفته، آينده‌اي بهتر و فردايي روشن تر و سرشار از اقتدار، عزت و سربلندي براي نظام جمهوري اسلامي و ملت سرفراز ايران و صنعت نفت كشور از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم.

این نمایشگاه در ایام نوروز از ساعت 9 تا 16 در محل سینما صدف جزیره خارگ دایر است.