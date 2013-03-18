صنعت نفت پیشتاز عرصه خودکفایی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمودی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه دستاوردهای شرکت پایانه های نفتی ایران اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا کنون در راستای خوداتکایی و خودکفایی تلاش داشته است و پس از پیروزی انقلاب، صنعت نفت کشور در این زمینه پیش قدم بوده است.

وی یادآور شد: برگزاری نخستین نمایشگاه دستاوردهای شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز در این راستا نشانه قطع وابستگی ما به شرکت‌ها و کشورهای زورگویی است که با خیال خام خود تصور می کنند، ایران و ایرانی را می توان با تحریم به عقب راند.

بخشدار جزیره خارک گفت: اگر سیستم صادرات نفت خام و ناوگان نفتکش ما به سمت بومی‌سازی کامل پیش رود، به طور قطع توسعه صنعت نفت و اقتدار نظام وارد مرحله تازه‌ای در عرصه منطقه‌ای و جهانی خواهد شد.

امام جمعه موقت خارگ نیز در این مراسم با اشاره به سالروز ملی شدن صنعت نفت، نقش روحانیت را در کسب موفقیت‌های چشمگیر ایران اسلامی در زمینه صنعت نفت برجسته خواند و افزود: در جریان ملی شدن صنعت نفت، نقش روحانیت با مجاهدت‌های آیت‌الله کاشانی در روند توسعه و اعتلای صنعت نفت اثرگذار بود.

حجت الاسلام سید مجتبی قادری با بیان اینکه به برکت خون شهدا و مجاهدت های آنان شاهد خودکفایی ایران عزیز در تمام عرصه ها می باشیم، افزود: برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای شرکت پایانه های نفتی ایران که با تلاش کارشناسان و جوانان توانمند ایران عزیز افتتاح شد نشان از ترویج و نهادینه شدن فرهنگ مجاهدت و ایثارگری است که شهدا برای ما به ارمغان نهادند.

نمایشگاه دستاوردهای شرکت پایانه های نفتی ایران با حضور مدیران صنعت نفت و مقامات محلی در جزیره خارگ گشایش یافت.

این نمایشگاه در ایام نوروز از ساعت 9 تا 16 در محل سینما صدف دایر است.