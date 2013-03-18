29 اسفند یادآور عزت و شکوه ایرانی در صنعت نفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصوری با انتشار پیامی به مناسبت روز ملیشدن صنعت نفت اظهار داشت: 29 اسفند، یادآور عزت و شکوه ایرانی در ملی شدن صنعت نفت است و این روز را به تمامی آحاد مردم ایران اسلامی تبریک میگویم.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی خاطرنشان کرد: تلاش شما، فعالان صنعت نفت، در به بارنشستن شکوفههای ایران اسلامی در حوزه انرژی و صنعت بالنده نفت همواره قابل تقدیر و ستایش بوده و هست؛ به فرموده رهبری تلاش متعهدانه شما مصداق "جهاد فی سبیلالله" است.
نصوری بیان داشت: این تلاش که نشان از پایبندی به ارزشهای والای اسلامی و انقلابی است، قطعاً موجبات رضایت و خشنودی خداوند متعال و امام عصر (عج) را به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: اینجانب به نوبه خود این روز بزرگ را که حاصل تلاشهای خستگیناپذیر بزرگان این آب و خاک بوده است را تبریک عرض میکنم.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی اذعان داشت: بدون تردید خدمتگزاران فرزندان ایران اسلامی در پایتخت انرژی کشور با درک شرایط حساس کنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی در راه تعالی و شکوفایی ایران اسلامی در عرصه اقتصادی و انرژی در ادامه راه تمامی فعالان و تلاشگران صنعت نفت در ادوار گذشته از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهد کرد.
نصوری عنوان کرد: سربازان ولایت و نظام در عرصه صنعت بالنده نفت همواره با نصبالعین قرار دادن فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، نوید روزهای روشن را به ملت ایران خواهند داد.
وی در پایان متذکر شد: روزهایی که با طی کردن مسیر پیشرفت ایران اسلامی و اهداف عالیه نظام در راستای کمک به تحقق اهداف پیشبینی شده در چشمانداز آینده ایران اسلامی ترسیم شده، همراه خواهد بود.
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