بارش پراکنده در ارتفاعات کاشان؛ کاهش دما تا پایان هفته

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فردای امروز عصر، در برخی مناطق مرتفع شهرستان کاشان به‌ویژه در بخش‌های قمصر، نیاسر و برزک، احتمال وقوع بارش‌های رگباری و پراکنده ناشی از فعالیت‌های همرفتی وجود دارد.

وی افزود: این ناپایداری‌های جوی با وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد بود و پس از عبور این شرایط، دمای هوا روند کاهشی خواهد داشت.

رئیس اداره هواشناسی کاشان ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا تا اواخر هفته حدود ۳ تا ۴ درجه کاهش پیدا کند و هوای منطقه خنک‌تر شود.

وی درباره وضعیت جوی مناطق دشتی نیز گفت: در مناطق دشتی از جمله شهر کاشان و آران‌وبیدگل، آسمان عمدتاً نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در صورت تقویت ناپایداری‌ها، احتمال وقوع بارش‌های خفیف و نقطه‌ای نیز وجود دارد.

ارغوانی با اشاره به ماهیت رگباری این بارش‌ها خاطرنشان کرد: فعالیت‌های همرفتی می‌تواند موجب شکل‌گیری بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای در مناطق مرتفع شود و شرایط جوی در این مناطق نسبت به مناطق دشتی ناپایدارتر خواهد بود.