دادستان اصفهان: اموال و اسناد مکشوفه باید سریع تعیین تکلیف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان بعدازظهر سهشنبه در جلسه با رؤسای کلانتریهای شهر اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی در بازرسی از منازل و اماکن اظهار کرد: در جریان بازرسیها باید ضمن حفظ کرامت شهروندان، از توقیف اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده ندارند، خودداری شود.
وی افزود: ضابطان باید در فرآیند بازرسی صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی را مورد بررسی قرار دهند که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی صادر شده است و لازم است حدود و چارچوب دستورات قضایی به صورت دقیق رعایت شود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تصریح کرد: بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده مورد رسیدگی ندارد، مجاز نیست و اموال و اسناد مکشوفه نیز باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند.
اهتمام دستگاه قضایی و پلیس برای جلب متهمان و محکومان متواری
موسویان در ادامه با اشاره به ضرورت جلب متهمان و محکومان متواری گفت: جلسات قرارگاه جلب محکومان و متهمان متواری به صورت مستمر برگزار میشود و باید در این زمینه اهتمام بیشتری برای شناسایی و جلب افراد متواری صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به تعامل میان دستگاه قضایی و پلیس در استان اصفهان اظهار کرد: بیشترین تعامل دستگاه قضایی با دستگاهها و بخشهای مختلف، با فراجا است و این موضوع نشاندهنده اهمیت نقش پلیس در تأمین امنیت شهروندان در حوزههای مختلف است.
دادستان اصفهان با بیان اینکه حضور فراجا در حوزههای مختلف به صورت میدانی و تماموقت و در راستای خدمت به مردم انجام میشود، این موضوع را یکی از مهمترین شاخصههای پلیس دانست.
حمایت قضایی از مأموریتهای قانونی پلیس
موسویان با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از مأموریتهای قانونی پلیس گفت: دستورات قضایی باید بهموقع و با مهلت قانونی متناسب صادر شود و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون از اقدامات ضابطان در انجام مأموریتهای قانونی حمایت میکند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی و انتظامی است، خاطرنشان کرد: در برابر سارقان، اراذل و اوباش، توزیعکنندگان مواد مخدر و افرادی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی میشوند، قاطعانه برخورد خواهد شد.
نظر شما