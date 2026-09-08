شهردار کرمانشاه: شهرداری کرمانشاه برای فصل بارش آماده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه در جلسه شورای مدیران شهرداری کرمانشاه که به ریاست بیژن مرادی، شهردار کرمانشاه، در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد، موضوع آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای فصل بارش مورد بررسی قرار گرفت.
بیژن مرادی در این نشست اظهار کرد: بر اساس دادهها و پیشبینیهای هواشناسی، امسال احتمال بارشهای مناسب وجود دارد و با توجه به اینکه بارندگی میتواند مشکلاتی از جمله آبگرفتگی و سیلاب در نقاط مختلف شهر ایجاد کند، همه مناطق شهرداری باید آمادگی کامل داشته باشند.
وی افزود: از هماکنون لازم است عملیات لایروبی کانالها و جداول سطح شهر بهصورت منظم انجام شود و نقاط نزدیک به رودخانههای شهری نیز به شکل مستمر مورد بررسی و پاکسازی قرار گیرند تا هنگام وقوع بارش، غافلگیر نشویم.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد: امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای مواجهه با شرایط احتمالی بارندگی باید از پیش تأمین و آماده شود تا امکان پیشگیری از مشکلات و حوادث فراهم باشد.
مرادی ادامه داد: مدیران مناطق شهرداری و معاونان آنها باید نقاطی را که در گذشته سابقه آبگرفتگی داشتهاند شناسایی کنند و برای رفع مشکلات این نقاط پیش از آغاز بارشهای جدی اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با تأکید بر ضرورت پیشبینی شرایط احتمالی گفت: هدف از این اقدامات آن است که مجموعه مدیریت شهری پیش از وقوع بارندگی، آمادگی لازم را داشته باشد و بتواند در صورت ایجاد آبگرفتگی یا سیلاب، سریع و مؤثر وارد عمل شود.
شهردار کرمانشاه خاطرنشان کرد: نزولات آسمانی فرصتی برای شکرگزاری از درگاه الهی است، اما در کنار آن باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا بارندگیها موجب ایجاد مشکل حاد یا حادثه ناگوار برای شهروندان نشود.
مرادی در پایان بر ضرورت همکاری و آمادگی همه بخشهای شهرداری تأکید کرد و افزود: پیشگیری و آمادهسازی بهموقع میتواند از بروز بسیاری از مشکلات ناشی از بارشها در سطح شهر جلوگیری کند.
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