۵۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق طاق در آران و بیدگل کشف شد

سرهنگ قدرتالله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ انتظامی آران و بیدگل در جریان گشتزنی هدفمند در یکی از مناطق حاشیهای شهرستان، به یک دستگاه موتورسیکلت با ۲ راکب مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بررسیهای اولیه و اقدامات تخصصی، به سرنخهایی از فعالیت افراد مرتبط با قاچاق و جابهجایی چوب دست یافته و موضوع را با همکاری اداره منابع طبیعی و هماهنگی مقام قضایی پیگیری کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: در ادامه، دو دستگاه خودرو مرتبط با حمل و جابهجایی چوب قاچاق شناسایی و توقیف و در بازرسی از یکی از آنها، ۵۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق از نوع طاق کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان اداره منابع طبیعی، ارزش چوبهای مکشوفه حدود ۹۵ میلیون تومان برآورد شده و در این رابطه ۳ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
سرهنگ صالحان افزود: دو دستگاه خودرو و موتور سیکلت توقیفی نیز پس از انجام اقدامات قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
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