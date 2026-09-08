به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف در نشست کارگروه ملی زیارت که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد، با اشاره به مناسبت ورود کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها به شهر مقدس قم، این ایام را فرصتی مناسب برای تشکیل جلسه کارگروه ملی زیارت در قم دانست.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تبریک ایام ورود حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها به قم، بر اهمیت برگزاری نشست کارگروه ملی زیارت در این شهر تأکید کرد و حضور اعضای این کارگروه در قم را زمینهای برای بررسی مسائل و نیازهای استانهای زیارتی برشمرد.
وی همچنین با قدردانی از حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور، بهویژه تهران، قم و مشهد، در مراسم بدرقه و تشییع رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و این حضور را حماسهای بزرگ توصیف کرد.
در این نشست، استانداران سه استان زیارتی از جمله استانداران قم، فارس و خراسان رضوی حضور داشتند و نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی مسائل و پیشنهادهای مطرحشده مشارکت کردند.
طرحهای زیرساختی قم بررسی شد
در ادامه نشست، مجموعهای از موضوعات مرتبط با توسعه زیرساختهای زیارتی و خدماتی استان قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای استان برای رفع برخی نیازهای مهم این حوزه ارائه شد.
تکمیل زیرساختهای فرودگاه قم، تسویه کامل مطالبات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها و تکمیل خط یک مترو قم تا مسجد مقدس جمکران از جمله محورهای مطرحشده در این نشست بود.
همچنین توسعه ناوگان حملونقل عمومی شهری قم و تقویت و ارتقای زیرساختهای واحدهای اقامتی استان از دیگر موضوعاتی بود که در فهرست پیشنهادهای قم برای طرح در کارگروه ملی زیارت قرار گرفت.
استان قم همچنین پیشنهادهایی در زمینه توسعه و تکمیل ساختارهای بلوار حرم تا جمکران و تکمیل صحن و ایجاد مسیر دسترسی به شبستان حضرت زینب سلاماللهعلیها حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها ارائه کرد.
توسعه حرم و جمکران دنبال میشود
در بخش دیگری از پیشنهادهای مطرحشده، تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل عملیات اجرایی باقیمانده توسعه ضلع شرقی حرم مطهر بانوی کرامت مورد توجه قرار گرفت.
تکمیل تخصیص اعتبار برای اجرای سنگفرش صحن پیامبر اعظم مسجد مقدس جمکران نیز از دیگر درخواستهای مطرحشده از سوی استان قم در این نشست بود که در کنار سایر طرحهای مرتبط با توسعه زیرساختهای اماکن زیارتی مورد بررسی قرار گرفت.
تکمیل و تجهیز زائرسراهای موجود قم در بقاع متبرکه نیز در شمار پیشنهادهای استان قرار داشت و بر ضرورت تأمین امکانات و زیرساختهای مورد نیاز این بخش تأکید شد.
همچنین موضوع تأمین قیر و آسفالت مورد نیاز برای پارکینگهای مجاور مسجد مقدس جمکران و شبکه معابر اصلی و فرعی بلوار پیامبر اعظم از دیگر محورهای پیشنهادی استان قم در کارگروه ملی زیارت بود.
شماری از پیشنهادهای قم تصویب شد
استاندار قم در این نشست مجموعه پیشنهادهای استان را در حوزههای مختلف زیارتی و زیرساختی ارائه کرد و مسائل مربوط به طرحهای عمرانی، حملونقل، اقامت زائران و توسعه اماکن زیارتی مورد بررسی اعضای کارگروه قرار گرفت.
در جریان بررسی این پیشنهادها، شماری از موارد مطرحشده از سوی استاندار قم به تصویب رسید و برخی دیگر از پیشنهادها نیز برای طی مراحل تصویب نهایی و تصمیمگیری در دستگاههای ذیربط، از جمله هیئت دولت، به مراجع مربوط ارجاع شد.
برگزاری نشست کارگروه ملی زیارت در قم با حضور معاون اول رئیسجمهور، استانداران سه استان زیارتی و نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی، فرصتی برای طرح مجموعهای از نیازهای زیرساختی و عمرانی مرتبط با زیارت در این استان فراهم کرد.
قم- کارگروه ملی زیارت با حضور معاون اول رئیسجمهور در قم، مجموعهای از طرحهای زیرساختی و زیارتی استان را بررسی و به تصویب رساند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف در نشست کارگروه ملی زیارت که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد، با اشاره به مناسبت ورود کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها به شهر مقدس قم، این ایام را فرصتی مناسب برای تشکیل جلسه کارگروه ملی زیارت در قم دانست.
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