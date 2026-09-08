کنگره ملی ماکالو در تبریز برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین بهداد عصر سه‌شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه افزود: کنگره ملی ماکالو با حضور زارعی رئیس فدراسیون، مقدم دبیرکل فدراسیون، پیشکسوتان، هیمالیا نوردان بنام کشور، ی هیات های شهرستانی و استان های همجوار و همچنین خانواده محترم گوزلی و عموم مردم روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه از ساعت ۱۶ در سالن همایش های بین المللی تبریز برگزار و یاد و خاطره قهرمان فقید کوهنوردی استان آذربایجان شرقی و هیمالیا نورد ایران گرامی داشته خواهد شد.

سرپرست هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی از برنامه های جنبی این کنگره به اجرای برنامه های متنوع و همچنین رونمایی از تمبر کنگره به نان ابوالفضل گوزلی اشاره کرد.

بهداد با اشاره به میزان اطلاع رسانی و تبلیغات شهری این کنگره اذعان داشت: با همکاری شهرداری تبریز و اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی حدود ۳۰ بنر در سطح شهر و همچنین ۵ بنر در عینالی نصب شده تا شهروندان عزیز از برگزاری این کنگره ملی اطلاع یابند و انتظار داریم مردم با حضور گرمشان یاد و خاطره این قهرمان فقید را زنده نگه بداریم.

وی در خصوص آمار سازمان یافته هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان، عنوان کرد: نزدیک به ۶ هزار کوهنورد بیمه شده و به طور رسمی در سطح استان فعالیت می کنند که در کنار آن حدود ۱۴ هزار کوهنورد نیز به صورت غیر رسمی فعالیت می کنند.

محمد جدیری عضو کنگره ماکالو و هیمالیا نورد تبریزی با بیان اینکه رشته کوه هیمالیا ۲۹ قله فرعی و اصلی دارد، توضیح داد: از این تعداد ۱۴ قله اصلی و بالای ۸ هزار متر هستند که قله ماکالو یکی از سخت ترین ها از لحاظ صعود به قله بوده و بدلیل اینکه باد های شدید بین ۱۵۰ الی ۲۰۰ کیلومتر در ساعت هنگام وزیدن و زدودن برف، سنگ های سیاه کوه نمایان می شود بیشتر از آن هیولای سیاه یاد می شود.

جدیری در پاسخ به این سوال که آیا حضور شرپاها در این صعود الزامی بوده است، یادآور شد: اگر کوهنوردی در زمان دیگری به عنوان مثال در فصل بهار و پاییز اقدام به صعود کند می تواند از طریق هلیکوپتر مسافت زیادی را طی کند که هزینه استفاده از هلیکوپتر برای یک نفر حدود ۱۵ هزار دلار خواهد بود لذا برای کم کردن هزینه استفاده از مسیر پیاده و استفاده از شرپا به صرفه بوده و همچنین از تجربیات این راهنماها هم می توان استفاده کرد چرا که هر کدام در طول سال چندین بار به این صعود موفق می شوند.

وی صعود موفق ابوالفضل گوزلی به قله ماکالو را یکی از افتخارات کوهنوردی ایران دانسته و اظهار کرد: گوزلی با این صعود نشان داد کوهنوردان ایرانی ۱۰ سال جلوتر از خود و زمان حالشان حرکت می کنند و این موفقیت افتخار بزرگی است.