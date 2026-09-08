باند دوم محور کاشان ـ برزک وارد مرحله جدید اجرا شد

مصطفی معینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور کاشان ـ برزک به طول حدود ۷۰ کیلومتر، یکی از محورهای مهم ارتباطی منطقه است که با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد در سطح استان و تهران، روند اجرای آن وارد مرحله جدیدی شده است.

وی افزود: یکی از موانع اصلی این پروژه، اجرای آن در سطح استانی بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، برگزاری جلسات با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، مساعدت وزیر راه و شهرسازی و موافقت مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، مسئولیت اجرای پروژه به دستگاه اجرایی ملی منتقل شد.

نماینده مردم کاشان و آران‌وبیدگل در مجلس ادامه داد: پس از انتقال پروژه به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و تکمیل بررسی‌ها و برآوردهای فاز نخست، قرارداد اجرای پروژه به مبلغ بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان منعقد و پروژه به پیمانکار تحویل داده شد و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری برای اجرای لاین دوم محور برزک تا سه‌راهی موته گفت: این موضوع یکی از مطالبات مهم مردم منطقه است که در جلسات وزارت راه و شهرسازی و بازدید مسئولان ملی مطرح شده است.

معینی خاطرنشان کرد: مطالعات لاین دوم محور برزک تا سه‌راهی موته انجام و نهایی شده و پیگیری‌ها برای آغاز عملیات اجرایی این بخش نیز در حال انجام است.