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۱ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۵۳

شیخی در گفتگو با مهر:

وضعیت سیاسی و اقتصادی نیاز به اقدامات حماسی دارد/ غفلت دولت در تنظیم بازار

وضعیت سیاسی و اقتصادی نیاز به اقدامات حماسی دارد/ غفلت دولت در تنظیم بازار

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال 92 به عنوان سال حماسه سیاسی - حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: اتصال نام حماسه به مسایل اقتصادی و سیاسی نشانگر اینست که وضعیت موجود نیاز به یک حرکت جهادی و تلاش مضاعف دارد و غفلت از هر یک از اینها موجب غفلت از دیگری می شود.

عبدالمجید شیخی در گفتگو با مهر پیرامون نامگذاری امسال با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: اتصال نام حماسه به مسایل اقتصادی و سیاسی نشان از اهمیت این دو موضوع در شرایط کنونی است که وضعیت موجود نیاز به یک حرکت جهادی، فوق العاده و تلاش مضاعف دارد.

وی با بیان اینکه معنای این نام اینست که برای امسال باید تلاشی بیشتر از وضع موجود انجام گیرد، بیان کرد: در حال حاضر مهمترین مسایل اقتصادی و سیاسی در راس امور است زیرا در این امور با مشکلاتی مواجه هستیم که باید در اولویت قرار بگیرند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مسایل اقتصادی که هم اکنون با آن روبرو هستیم گره در داخل و خارج از کشور دارد ضمن آنکه تحریم های اقتصادی که از خارج به کشور ما تحمیل می شود مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.

شیخی با اشاره به اینکه مسایل سیاسی و اقتصادی به هم گره خورده است، افزود: غفلت از هر یک از اینها موجب غفلت از دیگری می شود بنابراین در انتخاباب سال آینده باید به این موضوع ها توجه شود.

وی با بیان اینکه اشخاص و گروه هایی برای انتخابات سال آینده به دنبال ایجاد اختلال هستند، بیان کرد: گرانی و مشکلات تنظیم بازار از جمله موضوعاتی بوده است که دولت از آن غفلت داشت و با وجود توسعه فعالیت های عمرانی، تنظیم بازار مورد توجه دولت قرار نگرفت.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در بازار ارز و طلا غفلت بزرگی انجام شد، گفت: این موضوع سبب شد که قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کند بنابراین امسال نیاز به اقدامات خارق العاده و فعالیت های جهادی است تا مشکلات اقتصادی بهبود پیدا کند.

 

کد مطلب 2021588

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