آب های معدنی جوشان با خاصیت شفا بخشی/ آذرشهر، نگین تاج آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، آذرشهر یکی از شهرستان های پرجمعیت و دیدنی آذربایجان شرقی است که به دلیل نزدیکی به مرکز استان ، در ایام نوروز به ویژه فصل تابستان مقصد گردشگری بسیاری از هموطنان و هم استانی ها است.

*جغرافیای منحصر به فرد آذرشهر

شهرستان آذرشهر در دامنه شمال غربي كوه هاي بلندي از سلسله كوه هاي سهند غربي و جلگه و سواحل درياچه اروميه قرار گرفته است.

قسمت شرق و جنوب شرقي آن كوهستاني و در مغرب آن ساحل پست درياچه اروميه قرار گرفته است، بلندترين كوه آن قاف داغي و در اصطلاح محلي به نام قبله داغي مشهور است.

این شهرستان در 55 کیلومتری جنوب غربی تبریز و 20 کیلومتری جنوب شرق دریاچه ارومیه قرار دارد.

آذرشهر از شمال و شرق به شهرستان اسکو و ایلخچی و از غرب به دریاچه ارومیه و از جنوب با شهرستان عجب شیر و مراغه هم مرز است.

آذرشهر از نظر چگونگي آب و هوا يك تفاوت كلي با ساير بخش هاي مناطق كوهستاني آذربايجان دارد و از يك تمايز مخصوصي برخوردار بوده و آن هم موقعيت قرار گرفتن آن از نظر جغرافيايي که نزدیک به دریاچه ارومیه است.

این شهرستان به جهت واقع شدن در کنار گذر جاده ترانزیتی استان های غربی ، از اهمیت ویژه ای برای مسافران برخوردار است.

*آذرشهر ، شهر روستاهای دیدنی و تاریخی

ویژگی اصلی این شهرستان که خود را از بقیه جدا می کند در این است که آذرشهر دارای تعداد زیادی روستا با آثار تاریخی و مناظر دیدنی طبیعی بوده و علاوه بر این، خود شهرستان و بخش های تابعه هم از مناطق دیدنی و تاریخی برخوردار است.

از اماکن دیدنی روستاهای این شهرستان می توان به منطقه توریستی و روستای قیرمیزی گول، روستای قدیمی و مسجد سنگی جراغیل، معبد تاریخی روستای بادامیار، دربند روستای الوانق، آبهای معدنی تاپ تاپان و قزل داغی، سد خاکی و قبرهای بی بدیل تاریخی روستای ینگجه، تپه تاریخی پیرقطران ، زیارتگاه دستجرد ، تپه باستانی شیرامین، آثار روستای متروک تورامین و روستای بادامیار، باغات فیروزسالار و حمام باستانی چهارسو اشاره کرد.

همچنین از جمله اماکن دیدنی و تاریخی بخش های این شهرستان هم به پیرجابر ممقان ، پیرمحمود تیمورلو و چشمه چهارسو، گورستان پیرحیران، مسجد چهارسو ستوباد و رومیان ، مصلای تاریخی و درخت چنار هزار ساله در خود شهرستان اشاره کرد.

*قیرمیزی گل * بهشت زمینی ایران / بوی گل های سرخ می آید

اگر به آذرشهر سفر کردید و سری به قیرمیزی گل نزدید ، مطمئن باشید که سفرتان تمام نشده و ناقص مانده است، چرا که بوئیدن بوی گل سرخ محمدی که در همه جای این منطقه به صورت خود جوش رشد کرده و فضای خاصی به این منطقه توریستی داده است، به دیدن مناظر دیگر شهرستان می ارزد.

منطقه توریستی قیرمیزی گل در نزدیکی روستای ینگجه قرار دارد و از بخش مرکزی شهرستان آذرشهر نزدیک دو کیلومتر فاصله دارد، این منطقه به جهت آب و هوای خاص و مثال زدنی خود و وجود چشمه های مختلف دارای مناظر طبیعی و خدادادی است.

قیرمیزی گل قطعه ای از زمین بی وسعت خداوند است که درختان سربه فلک کشیده در آن و وجود چشمه های حیات بخش با صدای دل نشین آب ، ندای بزرگی بی کران خدا را می رساند.

لازم به ذکر است که بوته های گل سرخ در بیشتر باغات آذرشهر می روید و این گیاه را باغداران نیز تکثیر می کنند و در فصل بهار همه جا را معطر می سازند. عمده محصول گل سرخ در مناطق ییلاقی و سردسیر به دست می آید. از جمله: قیرمیزی گل، ینگجه، جراغیل، هفت چشمه و خود آذرشهر.

*بادامیار روستای گیاهان ناب دارویی

بادامیار یا قدمگاه دارای دره ای سرد و کوهستانی است و در ۸ کیلومتری جنوب آذرشهر قرار دارد، شهرت بادامیار به خاطر گیاهان دارویی خاصی است که در هیچ کجای دره ها و کوه های کشور یافت نمی شود.

بسیاری از هموطنان به قصد تهیه این گیاهان به این روستا سفر میکنند ولی وقتی به این روستا می رسند عاشق مناظر زیبای باغات و مزارع کشاورزان این آبادی می شوند.

مردم قدمگاه مردمانی خونگرم ، مثل همه ی آذری ها هستند، که با دیدن مهمان به جرات میتوان گفت از شدت خوشحالی اشک در چشمانشان جاری می شود.

کار و پیشه مردم بادامیار کشاورزی، باغداری و دامداری است و از فراورده های کشاورزی این روستا می توان به گندم ،جو ،نخود ،گردو و بادام اشاره کرد.

بادامیار علاوه بر اینکه مرکز رستنی هایی همچون درخت داغ داغان، گیاهان آویشن ، توکلیجه، مرزه کوهی ، گل گاوزبان، گل ختمی ، کهلیک اوتی و شیرین بیان است ، دارای آثار باستانی بسیار ارزشمندی از جمله مسجد باستانی و تپه تاریخی بادامیار نیز می باشد.

*تاپ تاپان چشمه ای همیشه جوشان

چشمه آب معدني تاپ تاپان در س‍ه‌ ك‍ي‍ل‍وم‍ت‍ر‌ي‌ ج‍ن‍وب‌ ‌غ‍رب‍‍ي‌ شهر ‌آذرش‍‍ه‍ر و در ب‍‍الا‌ي‌ ت‍پ‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‍‍ا ‌ه‍م‍و‌ار م‍ش‍رف‌ ب‍ه‌ ‌ار‌اض‍‍ي‌ و طب‍ي‍‍ع‍ت‌ ب‍ك‍ر واقع شده كه با فشار گاز از زمین به حالت جوشان به بيرون فوران مي كند.

‌آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ي‌ ت‍‍اپ‌ ت‍‍اپ‍‍ان از چ‍ن‍د چ‍ش‍م‍ه‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ش‍ده‌ و درج‍ه‌ ح‍ر‌ارت‌ ‌آب‌ ‌آن‌ ن‍ي‍ز در ف‍ص‍ل‌ س‍رم‍‍ا و گ‍رم‍‍ا ث‍‍اب‍ت‌ و در م‍ح‍ل‌ س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ 20 درج‍ه‌ سانتي گراد ب‍‍الا‌ي‌ ص‍ف‍ر و رس‍وب‍‍ات‌ ‌آن‌ ق‍‍ه‍وه‌ ‌ا‌ي‌ رن‍گ‌ ‌اس‍ت‌.

آب‌ این چشمه ق‍‍اب‍ل‌ ش‍رب‌ نبوده ول‍‍ي‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ‌و تماس با ‌اي‍ن‌ ‌آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ي‌ ب‍ر‌ا‌ي‌ ‌ال‍ت‍ي‍‍ام‌ ‌ام‍ر‌اض‌ پ‍وس‍ت‍‍ي‌، درد‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ع‍ض‍لان‍‍ي‌ و مف‍ص‍ل‍‍ي‌ م‍ف‍ي‍د ‌اس‍ت‌ که این خاصيت درماني آن انبوه گردشگران را به خود جلب مي كند.

چشمه هاي معدني اطراف اين آب معدني با فعاليت هاي آتشفشاني در ارتباط هستند که از زمين هاي اطراف مشخص است كه در زمان هاي گذشته در آن منطقه كوه آتشفشان وجود داشته و آب چشمه ها در مسير خود رسوباتي بر جاي مي گذارند كه ضخامت زيادی از تراورتن را تشكيل مي دهند.

از مکانهای دیدنی و جذاب شهرستان آذرشهر که بسیاری از گردشگران روز سیزده بدر را جذب می کند، منطقه توریستی قرمزی گل ، اطراف سد خاکی ینگجه ، روستای قدیمی جراغیل و مسجد سنگی این روستا ، اطراف گورستان و مسجد باستانی روستای بادامیار ، دربند الوانق ، حوالی آب معدنی تاپ تاپان ، آب شور قزل داغی ، باغات روستاهای قاضی جهان ، غله زار و طبیعت جذاب اطراف شهرهای آذرشهر ، تیمورلو ، گوگان و ممقان است.

گزارش: محمدرضا علی اشرفی

