۶ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۱۶

ایران 350 کتاب کودک به نمایشگاه کتاب بولونیا برد

نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک و نوجوان بولونیا دیروز دوشنبه پنجم فروردین در شهر بولونیای ایتالیا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با بیش 350 عنوان کتاب کودک ونوجوان و 116 اثر از تصویرگران برجسته کشور به نمایندگی از نشر جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه حضور دارد.

آثار عرضه شده در این نمایشگاه در برگیرنده آثار نویسندگان و هنرمندان کشور است و عرضه این آثار به نوعی توانسته قدرت نشر و تصویرگری جمهوری اسلامی ایران در حوزه کودک را به نمایش بگذارد.

در اولین روز برپایی نمایشگاه، بازدیدکنندگان زیادی از آثار عرضه شده بازدید کردند و بعضی از آثار مورد تحسین بازدیدکنندگان قرار گرفت.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک و نوجوان بولونیا معتبرترین نمایشگاه در حوزه کودک و نوجوان است و علاوه بر موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انتشارات علمی فرهنگی و نشر شباویز نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

