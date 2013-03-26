برنامه دیدار های تدارکاتی تیم فوتبال نوجوانان/ بازی با دو تیم لیگ برتری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، داود پرهپزگاری، سرپرست تیم ملی زیر 17 سال برنامه دیدارهای تدارکاتی تیم فوتبال نوجوانان را اعلام کرد.

بر اساس این برنامه: تیم ملی زیر 17 سال سه شنبه ششم فروردین ساعت 17 در کمپ تیم های ملی به مصاف تیم بزرگسالان پرسپولیس می رود.

دومین دیدار تیم ملی زیر 17 سال چهارشنبه هفتم فروردین ساعت 17 در کمپ تیم های ملی برگزار می شود و حریف دوم تیم ملی زیر 17 سال، تیم بزرگسالان پارسه از لیگ دسته اول خواهد بود.

همچنین دیدار سوم تیم ملی زیر 17 سال روز جمعه نهم فروردین ماه ساعت 16 در ورزشگاه اکباتان به مصاف تیم راه آهن خواهد رفت.