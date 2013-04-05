تشكيل 1450 پرونده قضايي هلال احمر در سال 91/ انتشار مجموعه قوانين و مقررات هلال احمر

يوسف صنايعي در گفتگو با خبرنگار مهر، الحاق جمعيت هلال احمر به فهرست موسسات و نهادهاي مرتبط به قانون 172 مالياتهاي مستقيم عنوان كرد و گفت: اين ماده قانوني پيش از اين تنها به آموزش و پرورش و بهزيستي تعلق داشت به نحوي كه اگر خيرين به مراكز درماني، بهزيستي، آموزش و پرورش، كتابخانه ها و... كمك مي كردند بخشي يا تمامي كمكها به عنوان ماليات خير محسوب مي شد.

وي با بيان اينكه در اين قانون جاي هلال احمر و كميته امداد خالي بود، افزود: در سال 91 با همكاري كميته امداد و هلال احمر طرحي نوشته و به كميسيون اجتماعي تقديم شد و پس از طي مراحل قانوني بالاخره اين طرح به تصويب نمانيدگان مجلس رسيد و از سال 92 اجرايي مي شود. البته طرح ديگري هم به مجلس ارائه كرديم كه تصويب شد. اين طرح از اين قرار بود كه قبلا كارمندان هلال احمر تنها 6 ماه مي توانستند در سازمانهاي دولتي منتقل شوند ولي حالا اين مدت زمان برداشته شده و دستگاههاي اجرايي مي توانند از پرسنل هلال احمر در ساختار سازماني خود بهره مند شوند.

تغيير اساسنامه جمعيت هلال احمر در دستور كار

معاون حقوقي و پارلماني جمعيت هلال احمر در پاسخ به اينكه آيا طرح يا لوايح ديگري هم در كميسيونهاي مجلس در حال بررسي داريد گفت: ما طرحها و لوايح مختلفي را براي سالهاي آينده در نظر داريم كه يكي از آنها اصلاح اساسنامه قانوني جمعيت هلال احمر است. در مورد اين طرح بايد بگويم كه قانون اساسنامه هلال احمر با توجه به قوانين بالا دستي و قوانين ذيربط مغايرتها و مشكلاتي را براي ما ايجاد كرده است. اين قانون براي سال 97 است و اساسنامه اصولا بايد هر 10 سال يكبار اصلاح شود.

سهم هلال احمر از سود عوارض گمرك زنده شد

صنايعي به زنده كردن يكي از مهمترين منابع درآمدي هلال احمر در سه سال اخير اشاره كرد و گفت: بر اساس قانون يك و نيم درصد از عوارض گمركي و سودبازرگاني متعلق به هلال احمر است كه سال 1343 تصويب شده بود اما از سال 1381 به دليل تجميع قوانين قوانين عوارض اين ماده قانوني متوقف شد. حالا توانستيم اين قانون را دوباره احصا كنيم و تنها در سال 90 اين درصد گمركي 60 ميليارد تومان شده است.

كل موقوفات هلال احمر 808 مورد است

معاون حقوقي و پارلماني جمعيت هلال احمر در مورد آخرين وضعيت موقوفات هلال احمر هم گفت: در سال 91 سامانه جامع املاك و موقوفات هلال احمر ايجاد شد و تمامي دارائيهاي جمعيت را ثبت و ضبط كرديم. در حال حاضر 808 مورد موقوفه داريم كه 238 مورد آن وقف و 306 مورد آن صلح و 264 مورد هم هبه هستند. همچنين از ابتداي سال 91 حدود 5 ملك وقفي و 13 مورد صلح و 25 مورد هبه در جهت اهداف هلال احمر در كشور ثبت شده است.

تشكيل 1450 پرونده حقوقي و قضايي در سال 91

صنايعي در پاسخ به اينكه هلال احمر براي بازپس گيري اموال و دارائيهاي خود در سال 91 چند پرونده قضايي و حقوقي تشكيل داده است گفت: كل پرونده هايي كه در ستاد و استان ها داشتيم 1451 پرونده بود كه از اين تعداد 625 پرونده همچنان مفتوح و 825 پرونده هم مختومه شده است. كه از اين تعداد 84 درصد پرونده ها به نفع هلال احمر حكم صادر شد.

انتشار مجموعه قوانين و مقررات هلال احمر

معاون حقوقي جمعيت هلال احمر با بيان اينكه از سال 1302 هر قانون و بخشنامه و مقرراتي كه مرتبط با هلال احمر بوده دسته بندي كرده ايم گفت: به زودي مجموعه كامل قوانين و مقررات جمعيت هلال احمر منتشر مي شود.

1225 مورد از املاك هلال احمر فاقد سند مالكيت

صنايعي در مورد تعداد املاك و مستغلات هلال احمر گفت: 2874 ملك در كشور متعلق به هلال احمر است كه از اين تعداد 1541 مورد داراي سند مالكيت و 108 مورد آن سند تك برگي طرح كاداستر دارند. ولي 1225 مورد از املاك هلال احمر فاقد سند هستند كه در سال 92 به دنبال سند دار كردن آن هستيم.