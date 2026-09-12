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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

توئی: ۱۷ فقره سرقت خودرو در خراسان شمالی کشف شد

توئی: ۱۷ فقره سرقت خودرو در خراسان شمالی کشف شد

بجنورد- رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از کشف ۱۷ فقره سرقت و دستگیری ۱۶ سارق در مرحله دوم طرح عملیاتی کشف خودروهای سرقتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ تقی توئی اظهار کرد: مرحله دوم طرح عملیاتی کشف خودروهای سرقتی از ۱۴ شهریورماه به مدت ۳ روز و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های انتظامی در شهرستان‌های خراسان شمالی به اجرا درآمد که در نتیجه آن ۱۷ فقره پرونده سرقت کشف و ۱۶ سارق دستگیر شدند.

وی افزود: در اجرای این طرح، یک دستگاه خودرو و ۸ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و ۴ فقره سرقت قطعات و ۴ فقره سرقت محتویات خودرو نیز کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6944512

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