به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «دنیای من» به آهنگسازی ارشام مودبیان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی در فضای مجازی است که طی روزهای گذشته در قالب یک پروژه مستقل در دسترس شنوندگان و علاقه مندان موسیقی بی کلام قرار گرفت.

«پیش از سپیده دم»، «نخستین گریه »، «دست های کوچک»، «لبخندهای صبحگاهی»، «تلاش برای آرسس»، «نخستین قدم‌ها»، «چشمان مادر»، «قلب پدر»، «بعدازظهر خواب آلود»، «دو سال روشنایی»، «پسر همیشگی من»، «پسر بابا»، «هنوز»، «نفس شب»، «نور مرا می آموزد»، «خنده آرام»، «نگاه تو»، «زمان آهسته»، «اینجا»، «دنیای من»، «زندگی من» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

ارشام مودبیان در یادداشتی خطاب به فرزندش «آرسس» به مناسبت انتشار این آلبوم نوشته است:

به پسرم آرسس مودبیان؛

پیش از آن که به دنیا بیایی، تو دنیای مرا تغییر داده بودی، روزی که برای اولین بار صدای ضربان قلبت را شنیدیم، چیزی درون من برای همیشه تغییر کرد. از همان لحظه زندگی معنای تازه ای پیدا کرد. هر رویا به تو گره خورد و هرقدمی به جلو برداشتم، نام تو را در قلبم داشت و هنوز شب هایی را به یاد دارم که چهره ات، لبخندت و صدای خنده هایت را تصور می کردیم، پیش از آنکه حتی تو را در آغوش گرفته باشیم.

و بعد یک روز تو آمدی ... و ناگهان دنیا روشن تر، آرام تر و زنده تر شد. تماشای رشد تو در این ماه ها و سال های زیبای نخستین، زیباترین موسیقی بوده که در تمام زندگی ام شنیده ام. دستان کوچک تو، اولین لبخندت، اولین قدم هایت و آن لحظه هایی که با خنده به من نگاه می کنی ... این ها فراتر از واژه ها هستند. احساساتی هستند که هیچ آهنگی نمی تواند به طور کامل توصیفشان کند، اما هر نُت این آلبوم از همان احساسات متولد شده است.

تو به من دلیلی تازه برای زندگی کردن، خلق کردن و عاشق شدن بخشیدی، عشقی عمیق تر از هرچیزی که پیش از این می شناختم.

این آلبوم فقط موسیقی نیست. این قلب من است که با تو سخن می گوید. روزی که بزرگ تری شدی، امیدوارم به این آهنگ ها گوش دهی و احساس کنی که از همان اولین لحظه ها، چه قدر عمیق دوست داشته شده ای. تو دنیای منی، تو زندگی منی.

ارشام مودبیان ازجمله هنرمندانی است که تحصیلات خود را در رشته مهندسی صدا دانشگاه آرت اسکول سان فرانسیسکو به اتمام رسانده و قبل از آن نیز از سال ۱۳۶۷ فعالیت حرفه ای خود در زمینه صدابرداری و موسیقی را انجام داده است. مسیری که منجر به تولید چندین پروژه موسیقایی در حوزه های تئاتر و سینما و رادیو شد.

این هنرمند تاکنون در بیش از ۲۰۰ پروژه موسیقی، صدابرداری، میکس و مسترینگ حضور داشته و با هنرمندان و آثار متعددی در عرصه های مختلف هنری همکاری داشته است.