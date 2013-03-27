فدراسیون والیبال برزیل از ایران برای برگزاری سه دیدار تدارکاتی دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، پس از اینکه فدراسیون های والیبال بلغارستان و آرژانتین از تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی و شرکت در تورنمنت دوستانه دعوت به عمل آوردند، فدراسیون والیبال برزیل نیز با ارسال نامه ای رسمی از تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری چند دیدار دوستانه رسما دعوت کرد.

بدین ترتیب بر اساس برنامه اعلام شده، مردان والیبال ایران پس از شرکت در لیگ جهانی والیبال و پیش از آغاز رقابت های قهرمانی مردان آسیا در امارات، 26مرداد تا 4 شهریور ماه سال جاری (1392) به منظور شرکت در دو تورنمنت دوستانه به آرژانتین سفر می کنند و سپس برای انجام سه دیدار دوستانه با تیم ملی برزیل در تاریخ های 6، 7و 8 شهریور به این کشور سفر خواهند کرد.