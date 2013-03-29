مصادف شدن ایام فاطمیه با نوروز با الگو گیری از این بانوی بزرگ همراه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه در مصلای اراک افزود: حضرت زهرا (س) در همه عرصه های زندگی شخصی، اجتماعی، همسرداری، تربیت فرزند، عبادت، عفاف و حجاب الگوی كاملی برای بشریت به خصوص بانوان است که مصادف شدن ایام فاطمیه با نوروز می تواند سراغاز تحولی نو باشد.

وی بر ترویج صفات تنها دختر پیامبر اکرم (ص) تاکید کرد و اظهارداشت: حضرت زهرا(س) همیشه حامی و مدافع ولایت بود و با روشنگری های خود چهره نفاق را برای مردم آشكار كرد.

آیت الله دری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با هوشمندی و به صورت هدفمند شعار هر سال را انتخاب می كنند و باید همه بخش های دولتی، غیر دولتی، تعاونی، مالی، كشاورزی و خدماتی باید بر اساس تحقق شعار سال برنامه ریزی كرده تا اهداف این شعار محقق شود.

رعایت اخلاق در انتخابات حماسه ای سیاسی است

امام جمعه اراك اظهار كرد: راهكار اساسی و راهبردی خنثی كردن تحریم ها و فشارهای دشمنان تلاش همه جانبه همراه با برنامه ریزی علمی و اصولی در تحقق شعار امسال به خصوص در بخش حماسه اقتصادی است.

آیت الله دری نجف آبادی تصریح كرد: جهاد همه جانبه در رعایت الگوی مصرف، پرهیز از اصراف، مصرف بهینه، توجه به عرصه تولید داخلی و كشاورزی از مصداق ها و شاخص های تحقق حماسه اقتصادی است.

وی ادامه داد: كشور برای دست یابی به خود كفایی نیازمند فداكاری است كه در این عرصه مدیریت صحیح و راهبردی حرف اول را می زند بنابراین باید مدیران شهرستانی، استانی و كشوری بر اساس برنامه چشم انداز بیست ساله و تحقق شعار امسال حركت كنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی رعایت اخلاق را در انتخابات ریاست جمهوری را حماسه ای سیاسی دانست و گفت: هم خود طرفداران و هم خود نامزدها باید اخلاق را رعایت کنند و رقبا را با ناسزا و فحش بدرقه نکنند.

وی پیشرفت، سربلندی و اقتدار بیشتر كشور در گروی تحقق شعار حماسه سیاسی و اقتصادی برشمرد.



