به گزارش خبرنگار مهر، ساسان قجر شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری فیلم گرگی خان که در خانه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار شد، درباره ایده و پیام این فیلم اظهار کرد: تلاش کردم مخاطب کودک و نوجوان را به آینده‌نگری دعوت کنم؛ اینکه هر اتفاقی باید در جای خود دیده شود و انسان همواره باید احتمال خطرها و تهدیدهای پیش‌رو را در نظر داشته باشد و برای آینده آماده باشد.



وی با اشاره به اینکه فیلم در استان زنجان تولید و اکران شده است، افزود: از ابتدا تلاش کردم زمان و مکان مشخصی در اثر وجود نداشته باشد تا اتفاقات داستان محدود به یک جغرافیا نباشد و کودکان در شهرها و مناطق مختلف بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.



جغرافیا را کنار گذاشتم تا داستان برای همه کودکان قابل لمس باشد



کارگردان گرگی خان ادامه داد: به نظرم وقتی جغرافیای یک داستان برداشته می‌شود، امکان ارتباط مخاطبان بیشتری با آن فراهم خواهد شد و اتفاقی که در فیلم رخ می‌دهد می‌تواند برای کودکان در هر نقطه‌ای از کشور قابل درک و ملموس باشد.



قجر درباره میزان ارتباط مخاطبان کودک با فیلم نیز گفت: نمی‌توانم به صورت قطعی بگویم همه کودکان با فیلم ارتباط برقرار کرده‌اند؛ برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای باید نظر خود بچه‌ها را شنید و دید چه تعداد از آنها توانسته‌اند با داستان و فضای اثر ارتباط برقرار کنند.



گرگی خان تلاش برای بازخوانی یک ایده آشنا با روایت ایرانی است



وی در پاسخ به پرسشی درباره شباهت‌های فیلم با برخی روایت‌های شناخته‌شده داستان گرگ و خوک‌ها، با اشاره به پیشینه جهانی چنین داستان‌هایی بیان کرد: داستان شنگول و منگول نیز برای بسیاری از مخاطبان به عنوان یک داستان ایرانی شناخته می‌شود، در حالی که ریشه‌های این نوع روایت در جغرافیاهای مختلف وجود دارد و داستان‌های متعددی بر اساس آن شکل گرفته است.



کارگردان گرگی خان افزود: برای من مهم بود که یک ایده آشنا را با نگاه و روایت خودم و در قالبی ایرانیزه بازآفرینی کنم و ببینم تا چه اندازه می‌توانم آن محتوا و ایده را با زاویه نگاه خودم روایت کنم. اینکه این تلاش تا چه اندازه موفق بوده، در نهایت باید از سوی مخاطب و منتقدان ارزیابی شود.



در سینمای کودک، قصه نباید قربانی زرق‌وبرق شود



قجر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت سادگی در سینمای کودک گفت: امروز در شرایطی زندگی می‌کنیم که اینترنت و فضای مجازی بخش زیادی از زندگی را دربرگرفته و تکنولوژی نیز در تولید آثار سینمایی حضور پررنگی دارد، اما من در این فیلم تلاش کردم این سادگی را حفظ کنم.



وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که همواره در سینمای کودک داشته‌ایم، ضعف در روایت و قصه‌گویی است. ممکن است فیلمی از نظر چهره‌های شناخته‌شده، امکانات و هزینه تولید بسیار پرزرق‌وبرق باشد، اما اگر داستان ضعیفی داشته باشد، نمی‌تواند ارتباط لازم را با کودک برقرار کند.



این کارگردان ادامه داد: تلاش کردم به جای اینکه روایت را تحت تأثیر زرق‌وبرق قرار دهم، قصه را در مرکز قرار بدهم و از سادگی به زیبایی برسم.



کودکان در فرآیند ساخت فیلم نقش مشورتی داشتند



قجر همچنین درباره استفاده از نظر کودکان در فرآیند ساخت گرگی خان اظهار کرد: در طول ساخت فیلم، کودکان کنار من بودند و درباره بخش‌های مختلف اثر نظر می‌دادند. حتی در برخی صحنه‌ها نظر آنها را درباره اینکه یک بخش خوب است یا مناسب نیست، می‌پرسیدم و توضیحاتی که ارائه می‌کردند برای ما قابل توجه بود.



وی افزود: وقتی کودک درباره یک صحنه می‌گفت این بخش خوب نیست یا به نظرش جذاب نمی‌آید، تلاش می‌کردیم دلیل آن را بفهمیم و ببینیم آیا می‌توانیم آن بخش را اصلاح کنیم. این نگاه برای ساخت اثری که مخاطب اصلی آن کودک است، اهمیت زیادی دارد.



نقد کودک و نوجوان را بخشی از مسیر پیشرفت می‌دانم



کارگردان گرگی خان با تأکید بر اهمیت شنیدن نقد مخاطبان گفت: اگر نقدی درست باشد، باید آن را پذیرفت و اگر کسی نقد درست را نپذیرد، نمی‌تواند در مسیر کاری خود پیشرفت کند؛ حتی اگر نقدی اشتباه باشد، ممکن است در همان نقد یک نکته وجود داشته باشد که برای من آموزنده باشد.



قجر با اشاره به حضور خبرنگاران نوجوان در جشنواره ادامه داد: خوشحالم که کودکان و نوجوانان در این رویداد حضور دارند و می‌توانم نگاه و دیدگاه آنها را بشنوم، زیرا همین دیدگاه‌ها می‌تواند به فیلمساز کمک کند تا آثار بعدی خود را دقیق‌تر و متناسب‌تر با مخاطب تولید کند.



قصه‌های بومی و آیینی مقصد بعدی قجر در سینمای کودک



وی در ادامه از ایده خود برای پروژه‌های آینده خبر داد و گفت: در فیلم بعدی علاقه‌مندم به داستان‌های محلی، آیینی و بومی استان‌ها بپردازم و قصه‌های عامیانه هر منطقه را در قالب سینمای کودک روایت کنم.



قجر افزود: هدفم این است که داستان‌هایی را که بخشی از فرهنگ شفاهی و بومی هر استان هستند، با موسیقی محلی، لباس محلی و آداب و رسوم همان منطقه به تصویر بکشم تا کودکان با بخشی از فرهنگ و روایت‌های بومی سرزمین خود آشنا شوند.



وی خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم این مسیر را آغاز کنیم و قصه‌های عامیانه و بومی استان‌های مختلف را با زبان سینمای کودک به مخاطبان معرفی کنیم.