تجهيز هلال احمر مازندران به بيمارستان اضطراري/ هلال احمر هميشه در آماده باش

به گزارش خبرنگار مهر، نام هلال احمر می تواند در جامعه برای افراد گوناگون یادآور خاطرات مختلفی باشد. عده ای آن را ارگان پیشرو در ارائه خدمات امداد و نجات در حوادث و سوانح، بعضی ها تأمین كننده داروهای خاص و داروخانه های ویژه، گروهی ارائه دهنده خدمات توانبخشی و عده ای دیگر آنرا سازمانی حمایتی می شناسند. اما اینكه هلال احمر چیست، مأموریت ها، اهداف كلی، استراتژی ها و اركان سازمانی و گستره آن چگونه است، هنوز براي بسياري از شهروندان ناشناخته است.

جمعیت هلال احمر ایران در طول تاریخ پر افتخار خود از روز آغازین تاکنون با پرچم سفید صلح در شاهراه انسانیت، سرافراز و پرافتخار، نقش آفرین صحنه هایی با شکوه از فداکاری و ازخود گذشتگی بوده است. بي ترديدگردآوری و مستندسازي مجموعه ای از تلاش ها، موفقیت ها و خدماتی که جمعیت هلال احمر به آسیب دیدگان، دردمندان و بینوایان، ارائه کرده و بیان لحظه های با شکوه نوع دوستی و ایثار و تصویر نمودن چهره های متبسّم امدادگرانی که همواره آغوش پرمهر خود را به روی نیازمندان و مددجویان گشوده و نور زندگی را بر دل ناامیدان تابانده اند،کارآسانی نیست. نگاهي به گستره فعاليت جمعيت هلال احمرمازندران بیانگر خدمات متنوع بخش هایی از اين تشكيلات مردمي، مانند سازمان امداد و نجات، جوانان، داوطلبان، معاونت درمان و توانبخشی و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال بوده که با بهره گیری از دانش نظری و عملی وتوانایی های فنی موجب هرچه پربارتر شدن درخت تناور جمعیت هلال احمر در عرصه خدمت رساني شده اند.

طرح هاي نوروزي فصل مهرورزي و خدمت رساني

مديرعامل جمعيت هلال احمر مازندران در خصوص برنامه هاي نوروزي جمعيت هلال احمر گفت: طرح هاي نوروزي جمعيت هلال احمر مازندران كه از 24 اسفند آغازو تا پايان روز پانزدهم فروردين ماه 92 ادامه مي يابد.

مهدي ولي پور افزود: براي اجراي طرح نوروزي امسال بيش از 33 پايگاه و پست امداد و نجات جاده اي و 40 پست راهنمايي مسافرين وهمچنين 40 خيمه نماز متحدالشكل در نظر گرفته شده است .وي گفت:براي اجراي طرح هاي امسال بيش از دوهزارنفر روز امدادگر و نجاتگر ،دوهزار نفرروزجوان آموزش ديده عضوجمعيت و 200نفر پرسنل جمعيت استان بكارگيري خواهند شد.

ولي پوربا اشاره به تدارك گسترده جمعيت هلال احمر مازندران براي ارائه خدمات مورد نياز ميهمانان نوروزي استان گفت: 30 دستگاه آمبولانس،10 دستگاه خودروي نجات، يك فروند بالگرد امدادي،10 دستگاه موتور سيكلت، يكدستگاه اتوبوس آمبولانس و 30 دستگاه خودروي كمك دار امدادي در اجراي طرح نوروزي امسال بكار گيري مي شوند.

وي با تقدير از مشاركت مالي موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج گفت: جمعيت هلال احمر تشكيلاتي غير دولتي و عام المنفعه بوده كه خدمات مورد نياز شهروندان ايران اسلامي را بدون هرگونه چشمداشت مادي ارائه مي دهد و در اين راستا از مشاركت تمامي سازمانها و اشخاص حقيقي و حقوقي ،و خيرين و داوطلبان و جوانان پرشور استقبال مي كند.

وي همچنين با اشاره به خدمات ارائه شده از سوي اين جمعيت در نوروز سال گذشته گفت:سال گذشته بيش از يك ميليون نفر از خدمات راهنمايي مسافرين و امدادو نجات هلال احمر استان بهره مند شدند.

هلال احمر هميشه در آماده باش

مديرعامل جمعيت هلال احمر مازندران گفت: استان مازندران با توجه به موقعيت طبيعي و جاذبه هاي بي نظير خدادادي همه ساله در فصول مختلف بويژه در ايام نوروز و تابستان ميزبان ميهمانان و گردشگران بسياري است كه ارائه خدمات مورد نياز آنان رسالت خطير همه دستگاههاي اجرايي است و جمعيت هلال احمر نيز بر حسب ماموريت ذاتي خويش و بعنوان يكي از اعضاي مهم ستاد تسهيلات سفر با تمام ظرفيت اجرايي و عملياتي در اين عرصه حضور دارد.

وي تصريح كرد: خدمات جمعيت هلال احمر تنها منوط به نوروز و تابستان نيست بلكه واقعيت اين است كه هلال احمر مازندران در تمام طول سال آماده ارائه خدمات موردنياز شهروندان بوده كه اجراي عمليات متعدد امدادو نجات در مناطق سيل زده استان و ارائه خدمات به حادثه ديدگان سوانح متعدد جاده اي تنها گوشه اي از همت بلند جان بركفاني است كه هلال احمر مازندران را براي مهرورزي و خدمت رساني برگزيده اند.

ولي پورگفت: به اعتقاد ما شهروندان ايران اسلامي شايسته بهترين خدمات هستند و مسوولان و مديران نظام اسلامي به فرموده مقام معظم رهبري در مقابل مردم وظيفه اي جز خدمت گزاري بي منت ندارند.

تقويت زيرساختهاي امدادي

مديرعامل هلال احمر مازندران با اشاره به اقدامات اين جمعيت در سال گذشته گفت :تقويت زيرساخت هاي امدادو نجات استان از طريق توسعه پايگاهها و پست هاي امداد جاده اي و كوهستان از 11پايگاه به 32 پايگاه و پست ثابت در تمام طول سال، برگزاري 100 مانور امدادي،اجراي طرح ملي كاهش غريق با برپايي 180پست امدادي در طول 330 كيلومتر ساحل مازندران، درجه بندي و اعطاي درجه به بيش از دو هزار نفر امدادگر و نجاتگر، نوسازي 100درصد ناوگان امدادي با ورود 35 دستگاه خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت امدادي و استقرار يكدستگاه بالگرد امدادي،افزايش سطح فضاي امدادي از 4200 متر به 13هزار مترمربع، امدادرساني به دو حادثه سيل بهشهر و چالوس و نوشهر و مشاركت در كمك رساني به زلزله زدگان آذربايجان، تقويت سيستم راديويي جمعيت استان و راه اندازي مركز كنترل و هماهنگي عمليات و فعال سازي خط ارتباطي 147نداي امداد به منظور پاسخگويي به فوريت هاي امدادي شهروندان در تمام ساعات شبانه روز ازجمله اولويت هاي انجام شده هلال احمر استان در حوزه امداد و نجات بوده است.

اجراي طرح ملي شبكه امداد و نجات در ساري

ولي پور افزود: برگزاري هزار و 612 دوره آموزش عمومي و تخصصي، توليد 65 برنامه آموزشي راديويي و 70 برنامه تلويزيوني، اجراي طرح ملي شبكه ملي امدادو نجات بعنوان پايلوت كشوري در ساري با توزيع بيش از 100 هزار برگ پرسشنامه با هدف احصا ميزان آگاهي و نيازمندي هاي امدادي خانواده ها و برنامه ريزي هاي مورد نياز،افزايش ظرفيت جذب دانشجويان مركز علمي كاربردي هلال به تعداد 332نفر و برنامه ريزي براي راه اندازي رشته هاي كارشناسي ارشد، از اقدامات انجام شده جمعيت هلال احمر مازندران در حوزه آموزش بوده است.

تجهيز هلال احمر مازندران به بيمارستان اضطراري

وي با اشاره به برنامه هاي حوزه معاونت درمان و توانبخشي اين جمعيت گفت: تقويت بخش درمان اضطراري با تجهيز يك دستگاه بيمارستان سيار اضطراري و يك دستگاه اتوبوس آمبولانس پيشرفته، اخذ مجوز راه اندازي سه مركز درماني تخصصي، توسعه ظرفيت هاي مركز جامع توانبخشي استان با ايجاد بخش هاي گفتار درماني، كاردرماني، شنوايي سنجي، بينايي سنجي و ارتوپدي تخصصي قلبي و عروقي، ساماندهي تيمهاي درمان اضطرار متشكل از پزشكان، پيراپزشكان و پرستاران داوطلب از مهمترين اقدامات اين جمعيت در حوزه درمان وتوان بخشي بوده است.

فعال سازي 150 كانون دانشجويي و روستايي

وي تصريح كرد: توسعه و تقويت زيرساختهاي مربوط به حوزه جوانان با برگزاري 42 دوره تخصصي براي پيشاهنگان،اجراي 40 پست راهنمايي مسافران تابستاني، برگزاري 51 اردوي آموزشي، فرهنگي براي جوانان، ايجاد و توسعه 150كانون دانشجويي و روستايي، دانش آموزي و پيشاهنگي ،اعزام دو تيم از جوانان و پيشاهنگان به مناطق متاثر از زلزله آذربايجان شرقي، تجهيز مراكز جوانان به خيمه هاز نمازاز اقدامات انجام شده حوزه جوانان جمعيت هلال احمر استان بوده است.

داوطلب محوري و تشكيل مجمع خيرين

وي همچنين سازماندهي اعضاي داوطلب و خيران جمعيت استان، راه اندازي كميته مشاركت هاي عمومي و تشكيل مجمع خيران هلال احمر استان با محوريت خير نيك انديش حاج حسن صفري ،راه اندازي 75 خانه داوطلب و رايزني جهت اخذ 12 قطعه زمين به مساحت 18هزار مترمربع به ارزش يكصد ميليارد ريال از طريق مشاركت خيرين را از مهمترين اقدامات انجام شده در جمعيت هلال احمر استان در سال 91 در حوزه داوطلبان عنوان كرد.

مدير عامل جمعيت هلال احمر مازندران گفت: متمركز ساختن همه توان داوطلبان در راستاي ارائه خدمات انسان دوستانه و حمايت از اقشار آسيب پذير و آسيب ديده در جريان حوادث طبيعي و انساني غير مترقبه به دور از هر گونه تبعيض و بي عدالتي همواره در دستور كار جمعيت هلال احمر قرار دارد.

ولي پور با تاكيد بر نقش اساسي داوطلبان در فرآيند ارائه خدمات اين جمعيت گفت: داوطلبان، پايه و بازوان توانمند جمعيت هلال احمر هستند و برنامه ريزي براي جذب حداكثري داوطلبان و آموزش و سازماندهي آنها به منظور استفاده از توان بالاي آنها از مهمترين برنامه هاي جمعيت هلال احمر استان است.

تدوين برنامه 5ساله وچشم انداز روشن‌آينده

مديرعامل جمعيت هلال احمر مازندران در پايان با اشاره به برنامه 5 ساله اين جمعيت براي توسعه و تجهيز زيرساختهاي امدادي استان گفت:در جريان سفر رياست جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي و معاونين وی به استان مصوبات بسيار خوبي به تصويب رسيد كه اجراي كامل اين مصوبات و عملياتي شدن تفاهمنامه اي كه با استاندار محترم مازندران منعقد شد مي تواند چشم انداز روشن و تحول چشمگيري را در خدمت رساني هلال احمر استان ايجاد کند.

وي افزود: مازندران يكي از استانهاي پرحادثه كشور محسوب مي شود و با توجه به شرايط طبيعي و انساني اين استان توسعه ظرفيت هاي امدادي استان بعنوان يك سياست راهبردي در دستور كار جمعيت استان قرار دارد.

مديرعامل هلال احمر مازندران افزود:جمعيت هلال احمر بعنوان تشكيلاتي مردمي ،غيردولتي و عام المنفعه متعلق به همه شهروندان است و ما بعنوان خادمان مردم در اين مجموعه پر افتخار از هرگونه مشاركت و حضور آحاد اقشار جامعه استقبال مي كنيم.

مصاحبه: كوروش غفاري چراتي