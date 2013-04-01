برخورداري هفت هزار مسافر نوروزی در نوشهراز خدمات هلال احمر

اميرحسين عسگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمعیت هلال‌احمر شهرستان نوشهر قبل شروع سال نو با کلیه امکانات و نیروهای مجرب خود را برای خدمات‌رسانی مطلوب به مسافران و گردشگران نوروزی آماده کرد.

وي افزود: این نهاد از تاریخ 23 اسفند تا به امروز به حدود 7 هزار نفر از مسافران و گردشگرانی که به شهرستان نوشهر عزیمت کردند خدمات مختلف و رایگان ارائه کرده است.

عسگرزاده بیان داشت: تاکنون تعداد چهار هزار و 429 بروشور ، هزار و 42 لوح فشرده ، 927 کیف کمری كمكهاي اوليه، هزار و 149 کتابچه ، هزار و 446 تقویم ، هزار و 248 ویژه نامه و سه هزار و 233 نقشه راهنمای مازندران و نوشهر بعنوان راهنما و بسته‌های فرهنگی به مسافران و گردشگران نوروزی اهدا شد. بیش از 30 مسافر و گردشگر از سوی جمعیت هلال‌احمر نوشهر اسکان اضطراری یافتند.

وی ابراز داشت: جمعیت هلال‌احمر نوشهر در راستای خدمات‌رسانی مطلوب به مسافران و گردشگران نوروزی تعداد 25 نفر را برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی اعزام کرد و تعداد 21 نفر نیز به صورت سرپایی از سوی امدادگران پرتلاش هلال احمر نوشهر درمان اضطراری شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر نوشهر گفت: مراجعه به کمپ‌ها، ایستگاه سلامت، ایستگاه آموزشی و سرگرمی، نمایشگاه دستاوردها و خدمات جمعیت هلال‌احمر با استقبال گسترده و چشمگیر مسافران و گردشگران نوروزی روبرو شد و ميهمانان از نزدیک با انواع خدمات و دستاوردهای این جمعیت آشنا شدند.

به گفته این مسئول، تاکنون تعداد تیم‌های اعزامی به عدد 25 و عملیات امداد و نجات به عدد 100 رسید.

عسگرزاده تصریح کرد: پایگاه‌های امدادی و راهنمایی جمعیت هلال احمر نوشهر در سطح شهرستان بصورت تمام وقت و با آمادگی کامل جهت ارائه خدمات بهتر در خدمت مسافران و مهمانان نوروزی خواهند بود و این جمعیت همواره خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان، مسافران و گردشگران در طول ایام سال و به ویژه ایام تعطیلات و رضایتمندی مردم را برای خود بسیار حائز اهمیت می‌داند.

وی افزود: تلفن کشیک جمعیت هلال‌احمر نوشهر به شماره 2147684 - 0191 و شماره‌های 2147685 – 3225642 -0191 به صورت تمام وقت و با آمادگی کامل در خدمت مسافران و گردشگران نوروزی است.