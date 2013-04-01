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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۲۱

با آمادگی کامل ستاد تسهیلات نوروزی البرز؛

سفر به ایران کوچک کام مسافران نوروزی را شیرین کرد  

سفر به ایران کوچک کام مسافران نوروزی را شیرین کرد  

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: مسافران البرزی با خدمات مناسب اعضای ستاد تسهیلات نوروزی سفر شیرینی را تجربه کردند.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگارمهر، ضمن مثبت ارزیابی کردن خدمت رسانی ستاد تسهیلات نوروزی در سال جدید گفت: خدمت رسانی اعضای ستاد تسهیلات نوروزی در سالجاری نسبت به دوره های قبل به مراتب با برنامه ریزی جامع تری همراه بوده است.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه ها ی عضو این ستاد در استان البرز از 23 اسفند ماه با استقرار پایگاه ها و کشیک های ویژه در سراسر استان بهترین خدمات را به مسافران ارائه می دهند و مسافران نوروزی را با خاطراتی خوش از حضور درایران کوچک بدرقه می سازند.

رحمانیان تلاش های شبانه روزی ستاد تسهیلات نوروزی را در رضایت مسافران مؤثر دانسته و افزود: با بررسی نقاط  قوت و ضعف در دوره های بعدی نیز شاهد خدمت رسانی هرچه مطلوب تر به مسافران نوروزی در ایران کوچک خواهیم بود. 

کد مطلب 2024813

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