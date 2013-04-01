سفر به ایران کوچک کام مسافران نوروزی را شیرین کرد  

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگارمهر، ضمن مثبت ارزیابی کردن خدمت رسانی ستاد تسهیلات نوروزی در سال جدید گفت: خدمت رسانی اعضای ستاد تسهیلات نوروزی در سالجاری نسبت به دوره های قبل به مراتب با برنامه ریزی جامع تری همراه بوده است.

وی خاطر نشان کرد: دستگاه ها ی عضو این ستاد در استان البرز از 23 اسفند ماه با استقرار پایگاه ها و کشیک های ویژه در سراسر استان بهترین خدمات را به مسافران ارائه می دهند و مسافران نوروزی را با خاطراتی خوش از حضور درایران کوچک بدرقه می سازند.

رحمانیان تلاش های شبانه روزی ستاد تسهیلات نوروزی را در رضایت مسافران مؤثر دانسته و افزود: با بررسی نقاط قوت و ضعف در دوره های بعدی نیز شاهد خدمت رسانی هرچه مطلوب تر به مسافران نوروزی در ایران کوچک خواهیم بود.